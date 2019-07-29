柏金斯認為NBA已拋棄林書豪　「這就是殘酷現實在聯盟要珍惜」

▲林書豪還未找到新東家，返台時坦言心情受影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

大約半年前，林書豪還是交易傳聞中炙手可熱的即戰力控衛，開心披上東區強權暴龍的球衣，一路隨隊挺進總冠軍賽，但他因為無法融入新團隊，整個季後賽合計僅打27分鐘，今夏落入乏人問津的窘境；對此已退休的冠軍中鋒柏金斯(Kendrick Perkins)直言，這就是NBA的「殘酷現實」。

NBA自由市場開市至今已將近1個月，還有一些知名球星如「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)、瘋狂射手史密斯(JR Smith)都還沒找到落腳處，擁有9年NBA資歷的林書豪也是其中之一。「豪小子」成為首位奪得冠軍戒的華裔美籍球員，卻因為在暴龍被冷凍，季後賽只能打垃圾時間而身價大跌。

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賽季結束後，暴龍無意留下恢復自由身的林書豪，至今也未有NBA球隊向他提出邀約，想繼續留在籃球最高殿堂完成未完成目標的「豪小子」，這段期間內心備受煎熬，甚至在上周返台的分享會上落淚表示，感覺自己被NBA拋棄了。

▲林書豪面對逆境不斷奮起，卻再次遭受重大打擊，在分享會上痛哭。（圖／GOOD TV提供）

對此曾幫助塞爾提克拿下冠軍的退役中鋒柏金斯在個人推特有感而發，「林書豪面臨的處境就是NBA殘酷的現實。當聯盟要淘汰你的時候，很少人有機會能抵抗。所以有幸成為那450個球員之一，要好好珍惜。」

林書豪發跡於灣區，生涯至今待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網和上季的老鷹與暴龍，他不曾在任何一支隊伍待過3季。《ClutchPoints》指出，這位將滿31歲的台裔控衛最大的弱點就是他的防守能力還有無法保持健康。

「豪小子」曾在2016年夏天被籃網以3年3600萬美金價碼網羅，得到夢寐以求的先發機會，無奈他連續被受傷病襲擊，包括在2017-18賽季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，2季僅出賽37場，去年被布魯克林閃電交易至重建中的老鷹，再次錯失一展身手的機會。

▲林書豪覺得自己遭NBA拋棄，退休球員柏金斯說這就是NBA殘酷的事實。（圖／記者林敬旻攝）

儘管林書豪上半季在老鷹出賽51場，繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率寫下個人新高，證明他歷經重傷後還是能在場上有所貢獻，但已年過30的他根本不在亞特蘭大的未來藍圖裡，於是在季中尋求買斷轉戰暴龍，得到了為具備爭冠實力的強權效力的絕佳機會。

無奈林書豪在最需要展現投籃準度時，命中率卻跌到谷底，一度連17次在三分外線出手不進，失去了主帥的信任，讓他在季後賽只能打圾垃時間，奪得生涯首冠卻不踏實，也傷了身價。

▲林書豪連9年返台舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）