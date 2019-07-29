運動雲

>

柏金斯認為NBA已拋棄林書豪　「這就是殘酷現實在聯盟要珍惜」

ETtoday運動雲

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪還未找到新東家，返台時坦言心情受影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

大約半年前，林書豪還是交易傳聞中炙手可熱的即戰力控衛，開心披上東區強權暴龍的球衣，一路隨隊挺進總冠軍賽，但他因為無法融入新團隊，整個季後賽合計僅打27分鐘，今夏落入乏人問津的窘境；對此已退休的冠軍中鋒柏金斯(Kendrick Perkins)直言，這就是NBA的「殘酷現實」。

NBA自由市場開市至今已將近1個月，還有一些知名球星如「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)、瘋狂射手史密斯(JR Smith)都還沒找到落腳處，擁有9年NBA資歷的林書豪也是其中之一。「豪小子」成為首位奪得冠軍戒的華裔美籍球員，卻因為在暴龍被冷凍，季後賽只能打垃圾時間而身價大跌。

請繼續往下閱讀...

賽季結束後，暴龍無意留下恢復自由身的林書豪，至今也未有NBA球隊向他提出邀約，想繼續留在籃球最高殿堂完成未完成目標的「豪小子」，這段期間內心備受煎熬，甚至在上周返台的分享會上落淚表示，感覺自己被NBA拋棄了。

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

▲林書豪面對逆境不斷奮起，卻再次遭受重大打擊，在分享會上痛哭。（圖／GOOD TV提供）

對此曾幫助塞爾提克拿下冠軍的退役中鋒柏金斯在個人推特有感而發，「林書豪面臨的處境就是NBA殘酷的現實。當聯盟要淘汰你的時候，很少人有機會能抵抗。所以有幸成為那450個球員之一，要好好珍惜。」

林書豪發跡於灣區，生涯至今待過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網和上季的老鷹與暴龍，他不曾在任何一支隊伍待過3季。《ClutchPoints》指出，這位將滿31歲的台裔控衛最大的弱點就是他的防守能力還有無法保持健康。

「豪小子」曾在2016年夏天被籃網以3年3600萬美金價碼網羅，得到夢寐以求的先發機會，無奈他連續被受傷病襲擊，包括在2017-18賽季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，2季僅出賽37場，去年被布魯克林閃電交易至重建中的老鷹，再次錯失一展身手的機會。

▲林書豪返台出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書豪覺得自己遭NBA拋棄，退休球員柏金斯說這就是NBA殘酷的事實。（圖／記者林敬旻攝）

儘管林書豪上半季在老鷹出賽51場，繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率寫下個人新高，證明他歷經重傷後還是能在場上有所貢獻，但已年過30的他根本不在亞特蘭大的未來藍圖裡，於是在季中尋求買斷轉戰暴龍，得到了為具備爭冠實力的強權效力的絕佳機會。

無奈林書豪在最需要展現投籃準度時，命中率卻跌到谷底，一度連17次在三分外線出手不進，失去了主帥的信任，讓他在季後賽只能打圾垃時間，奪得生涯首冠卻不踏實，也傷了身價。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪連9年返台舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子柏金斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦閱讀

前隊友希爾挺林書豪「再次證明他們是錯的」　跳豆邀豪哥到BIG3

《紐時》名記揭林書豪至今未簽約原因　想留NBA恐得等到開季後

楊恩力挺林書豪「永遠都是你的球迷」　暖心安慰「這不是最後」

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

中職／味全龍再補5新人　首輪徐若熙還在談

讀者回應

﻿

最新新聞

1恰恰引退觀眾人數　將打破鋒砲紀錄

2彭政閔引退賽連2天滿場　打破洲際紀錄

3C羅整場沒上卻曬訓練照　韓媒狂轟

4林書豪沒人要遭歧視？陳金鋒也遇過

5道恩斯提台打強　班華德：有自信

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

4陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

5告別籃球生涯 成力煥CBA落選退役

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366