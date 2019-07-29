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U12世界盃／高橋昇聖對台轟雙響　下個目標是單場三響

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▲U12世界盃少棒，日本，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，日本，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊27日不敵日本隊，日本隊第4棒高橋昇聖轟雙響砲個人貢獻4打點，他賽前所設定的5轟，一口氣先拿下兩轟，他發豪語下一戰對南非要3響砲馬上達標。

高橋昇聖首局就對許子承轟兩分砲，高橋昇聖則說，「進入打擊區時就有全力揮棒的想法，碰到球之後就感覺能開轟，確認後真的是全壘打，感覺很開心。」日本隊拿下3分領先，總教練仁志敏久也提到，「能在首局就得3分，是能擊敗中華隊的關鍵。」

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高橋昇聖第二打席對決左投林丞宥，面對球速較慢的曲球照樣開轟，他透露，「盡量去抓進壘點，跟球調整揮棒節奏。」兩發全壘打就讓中華隊無力反撲，仁志敏久盛讚他，「直球能打得到，變化球也能掌握得好，是揮棒很強勁的打者。」

高橋昇聖第三打席敲同樣面對林丞宥敲滾地球，仍靠腳程跑出內野安打，他坦言，「前一次全壘打印象太深刻，過於想表現才打不太好。」不過瑕不掩瑜，他雙響砲的表現仍留給大家深刻的印象。

高橋昇聖來自東北地區花卷市，透過岩手縣的少棒聯盟舉辦測試會後，推薦給侍JAPAN，仁志敏久認為，「他揮棒很強勁，抓擊球點的能力也不錯，所以選上他。」雖然岩手縣培育出大谷翔平、菊池雄星等好手，不過高橋昇聖表示，會研究他們的動作，但不會刻意模仿，或特別想超越他們。

高橋昇聖在中華隊賽前為自己設下U12敲出5轟，投球投出完全比賽的目標，目前距離全壘打目標還有3轟，他說，「明天對南非就想敲3轟達標。」

▲U12世界盃少棒，日本，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，日本，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊日本隊高橋昇聖
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