世泳賽／澳洲隊友用藥　霍頓終於回應非常失望支持禁賽

▲世錦賽孫楊400公尺自由式奪金，霍頓（左）摘銀拒絕同台。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

針對澳洲游泳女選手莎娜·傑克（Shayna Jack）興奮劑檢查呈陽性的結果，霍頓（Mack Horton）終於表態了。據澳洲媒體「seven network」報導，霍頓對傑克服用禁藥表示失望，也支持對沙伊納·傑克禁賽。

「我感到非常失望，我對於我們立刻禁賽了有問題的運動員而鼓掌。我的立場非常堅定，保持清白必須是所有運動專項、所有運動員、所有國家首要保證的。」 霍頓表示。

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在28日早些時候，當澳洲媒體ABC News的記者針對此事採訪霍頓，問他有什麼想法時，霍頓一言不發地露出了尷尬的笑容，並轉身回避了記者的鏡頭。「請問您對傑克的興奮劑檢測陽性事件有何評價？」面對記者高聲喊出的問題，澳洲隊員和工作人員都充耳不聞。

該媒體稱，其實澳大利亞泳協早在6月26日就知道澳大利亞金牌選手莎娜·傑克藥檢沒過關的事情，卻對包括自己隊員在內的全世界進行隱瞞，害得在韓國光州的世錦賽上對孫楊發難的霍頓以及整個澳大利亞泳協，都成為了全世界的笑柄。

據最新消息顯示，傑克被查出服用的是一種能促進肌肉生長的違禁藥物。《澳大利亞人報》稱，這種禁藥（名為Ligandrol）具有增加肌肉品質和骨密度的作用，同時能避免使用類固醇所帶來的副作用。

▲▼傑克藥檢未過。（圖／翻攝shayna_jack Instagram）