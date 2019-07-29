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CBA／林書豪盼吳永盛中選　親眼見證第8順位上海唱名

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▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，吳永盛第8順位上海九事。（圖／CFP）

▲吳永盛首輪第8順位被上海九事挑選。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

林書豪在昨天的台灣行最後一站就表示，希望畢業於美國NCAA D1沙加緬度州大的吳永盛在CBA選秀會中選，而29日林書豪以嘉賓身份出席CBA選秀會，也見證吳永盛在首輪第8順位被上海挑中，成為今年唯2首輪中選的台灣球員。

林書豪台灣行最後一個行程，昨天下午現身「林書豪JLIN DAY國泰夏日市集」，活動結束後也向台灣球員喊話，「希望Jeff（吳永盛）被選上！」，而今天林書豪獲中國籃協主席姚明邀請，以嘉賓身份出席CBA選秀會，見證吳永盛加盟上海九事。

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吳永盛在結束瓊斯盃中華白賽事後，就前往中國參加CBA選秀測試營，身為台灣歷史首位旅美打進NCAA D1的他，在這次CBA選秀會上備受關注，而他也在林韋翰首輪第5順位被青島雙星挑中後，第8順位獲得上海九事青睞。

今年CBA選秀一共有林韋翰（裕隆）、成力煥（台啤）、吳永盛（ABL夢想家）、鄭瑋（ABL夢想家）、林秉聖（文化大學）、楊盛硯（國體大）歷年最多6名台灣球員報名，最終楊盛硯次輪第18順位壓哨被新疆廣匯挑選，3人中選也寫下歷年最佳紀錄。

▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，吳永盛第8順位上海九事。（圖／CFP）

▲林書豪與CBA選秀台灣球員合影，（左起）吳永盛、鄭瑋、林韋翰、林秉勝、楊盛硯。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪吳永盛CBA旅外台將
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