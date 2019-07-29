「雷神」IG發文以為被交易　被球迷笑：想太多！

▲大都會「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會在29日與藍鳥隊完成交易，以2名投手潛力換來王牌史卓曼（Marcus Stroman）。近期交易傳聞不斷的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）一度以為自己被交易，讓球迷在他個人Instagram上面回應他：「想太多！」

大都會完成史卓曼交易後，辛德賈德在IG上發文寫道：「當你在6個月內，兩度被放入交易區時⋯⋯」圖片中的辛德賈德雙眼瞪得大大的，顯然差點以為自己被交易。

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先前大都會曾表示沒計畫交易的「雷神」辛德賈德，但近日球團態度180度大轉變，打算趁這波交易大限賣了這位明星先發。不過交易代價並不小，大都會開出大聯盟排名前30的農場頂級潛力的要求。

雖然「雷神」具有交易價值，吸引不少球隊前來洽談，但因為大都會點名球隊拿百大新秀來換，導致交易遲遲沒有進展。現在距離交易大限只剩3天時間，「雷神」很有可能繼續為大都會效力。

據知名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，大都會考慮與農場排名第一的教士交易，希望藉此換來潛力大物，但雙方目前距離完成交易還有一大段路要走，再加上大都會在完成史卓曼交易後，是否還會送走「雷神」成了未知數。

26歲的辛德賈德本季20場先發出賽，主投126.2局丟出126次三振，拿下7勝5敗、防禦率4.33、WHIP值1.26，其中防禦率和WHIP皆寫下生涯最差。而他將於2021年成為自由球員，等於球團還擁有2年的控制時間。

▲大都會交易獲得史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）