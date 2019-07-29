泰國公開賽／周天成首輪又遇南韓李東根　王子維硬碰諶龍

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

在結束日本公開賽後，世界羽聯（BWF）超級500賽的泰國公開賽，30日緊接著登場，女單戴資穎並沒有參賽，男單則由一哥周天成、王子維，以及三組男雙組合都有出賽。

男單部分，剛拿下超級1000賽印尼公開賽冠軍的周天成，列為第三種子被分在籤表下半部，又再度交手南韓李東根，雙方交手7次周天成握有5勝，最近一次就是在日本公開賽的首輪，當時周天成以直落二勝出，順利挺進8強的話可能交手日本西本拳太。

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▼王子維 。（圖／中華羽協提供）

籤表下半部還有大陸林丹、印尼蘇吉亞托、大馬李梓嘉，大陸石宇奇可能因為腳踝傷勢退賽。王子維則在籤表上半，首戰就對上大陸諶龍，雙方交手三次，王子維僅有一勝，最近交手是在去年亞運，王子維三局遭逆轉。籤表上方還有日本公開賽衛冕的球王桃田賢斗、泰國王高倫（Kantaphon Wangcharoen）、大馬劉國倫。

女單部分，戴資穎確定不參賽要專心備戰世錦賽，頭號種子為大陸陳雨菲，日本公開賽亞軍的日本奧原希望第二種子，第三種子為在印尼、日本公開賽奪冠一舉重返球后寶座的日本山口茜。其他包括印度辛度（Pusarla V. Sindhu）、塞娜（Saina Nehwal）、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）以及南韓新星安世英都有出賽。

男雙則有三組台將出賽，盧敬堯／楊博涵首輪將遇上從資格賽打上來的對手；廖敏竣／蘇敬恒則是對上大馬組合蘇偉譯／謝定峰，雙方交手一次在今年的澳洲公開賽，廖蘇三局逆轉勝；王齊麟／李洋則是對上從未交手過的印尼組合Ade Yusuf SANTOSO ／Wahyu Nayaka ARYA PANGKARYANIRA。

▼ 麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）