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揮別歐洲賽不順遂　潘政琮衝刺聯邦快遞盃季後賽

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▲潘政琮。（圖／達志影像／美聯社）▲台灣好手潘政琮奪PGA生涯首座冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲潘政琮。（圖／美聯社／達志影像，下同）

記者洪偵源／綜合報導

英國公開賽與蘇格蘭公開賽都未能晉級，世錦賽名次也不算佳，潘政琮自認狀況沒有很好，但也沒有時間遺憾，緊接而來的聯邦快遞盃系列賽的總決賽就要展開，他也期望能打到最後。

聯邦快遞盃已經進入季後賽，在此之前潘政琮在世錦賽-聯邦快遞聖裘德邀請賽取得並列第48名的成績，在聯邦快遞盃積分榜上仍然保持第34名的位置。

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「這週在世錦賽，沒有表現到自己理想的狀態，」潘政琮在賽後說，「整體上有在持續地進步。」並列第48位不算理想，前兩週的英國公開賽和蘇格蘭公開賽，他都沒能晉級。

不管是開球，還是果嶺上，潘政琮對本週自己的表現都不算滿意。「這4天很可惜，推桿沒有好好把握住，」他說：「開球上，過去3週的表現沒有那麼好。」

已經順利進入季後賽陣容的潘政琮，將跳過下週的溫德姆錦標賽——去年他在這裡排名並列第2位。「接下來的這個禮拜，我會多做一些訓練，希望把自己調整到最好的狀況。」

季後賽最後一場是巡迴錦標賽，僅有30人能參加，今年將是潘政琮最好的機會，今年前兩場季後賽的球場，他都未曾踏足。「季後賽的球場都沒有打過，所以還蠻興奮、蠻期待的。」

關鍵字： PGA高爾夫潘政琮
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