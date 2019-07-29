CBA／林書豪出席選秀會　鼓勵球員：我曾經也是落選秀

▲林書豪獲姚明邀請，嘉賓身份出席2019年CBA選秀會 。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

林書豪獲中國籃協主席姚明邀請，一同出席29日的CBA選秀會，林書豪在選秀開始之前鼓勵61名報名的球員，表示他自己當年也是落選秀，就算沒被選中也要相信自己屬於CBA，尋求進步回到這個舞台。

林書豪在昨天結束台灣行程後，29日就來到上海寶山體育館，以嘉賓身份出席CBA選秀會，這是首次現役NBA球員出席CBA選秀會，而中國籃協主席姚明也表示，今年的選秀會比照NBA選秀會規格進行，最終61人中16獲選，寫下歷年最多紀錄。

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「NBA選秀我是在家裡看的，這是我第一次參加這樣的活動，看見很多年輕球員追逐自己的夢想，」林書豪說道，「我自己也沒有在選秀大會被選中，你們要相信自己能夠在CBA打球，如果沒被選中也是一課。你們需要自己進步，爭取發揮得更好重回VBA。對我來說，沒有被選中不是最重要，怎麼去訓練才是更加重要。」

今年一共6名台灣球員報名，寫下歷年最多台灣球員報名紀錄，林韋翰首輪第5順位青島雙星挑選，吳永盛第8順位加盟上海，次輪第18順位新疆挑選來自國體大的楊盛硯，成為本屆最後一個選秀球員，台灣球員一共3人被選中，同樣寫下歷年最多紀錄，而選秀會結束之後，大會也邀請所有報名的台灣球員來到舞台與林書豪合影。