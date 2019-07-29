運動雲

>

世泳賽／大陸靠跳水稱霸　游泳美國14金第一

ETtoday運動雲

▲2019年世錦賽，史密斯（Regan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019年世錦賽，仰后史密斯（Regan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019國際泳聯游泳世錦賽在韓國光州落下帷幕，經過了17個比賽日的角逐，中國隊以16金、11銀、3銅，位列金牌榜首位；美國隊以15金、11銀、10銅緊隨其後、居次席；俄羅斯隊收穫了12金、11銀、7銅排在第三位 ；拿到了7金、9銀、7銅的澳大利亞隊位居第四，無緣前三。

游泳世錦賽的競賽項目包含了游泳、公開水域游泳、水上芭蕾、跳水、高空跳水、水球共6大項，其中包含了76個不同的小項。中國隊所獲得的16面金牌就有12面是來自跳水項目。 在跳水項目金牌榜中，中國隊成為絕對的贏家，囊括了12金、4銀、1銅。

請繼續往下閱讀...

不過位於總獎牌榜第二的美國隊則是在游泳獎牌榜穩居第一，在游泳項目14金、8銀、5銅；澳洲則是以5金、9銀、5銅排行第二；第三名則是匈牙利的4金成績，在亞洲地區，僅有中國隊以3金、2銀、2銅及日本隊2金2銀2銅上榜，分別是位居第六名及第八名。

自1973年起至今，美國隊在游泳世錦賽競技游泳項目中共收穫了208面金牌，比第二名德國隊的78面，足足多出了130面金牌，可以說是完全主宰了游泳項目；而中國隊則是在歷年的跳水項目共收穫了83面金牌，第二名的俄羅斯僅拿下13面金牌，中國隊整整多出了70面金牌，在跳水項目完全稱霸。

▲2019 FINA 世錦賽，世泳賽，佩弟（Adam Peaty）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世錦賽，蛙王佩弟（Adam Peaty）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世泳賽中國美國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

世泳賽／4x100混接破全國　中華泳隊此行唯一的破紀錄

世泳賽／美400混接、前100仰　單一項目破「雙世界紀錄」

霍頓暗酸孫楊「禁藥騙子」拒同台！女隊友尷尬爆藥檢未過...

世泳賽／「小美人魚」何詩蓓領接力　香港奪4席奧運參賽

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

中職／味全龍再補5新人　首輪徐若熙還在談

獨家／籃球生涯最後一搏　成力煥CBA落選瀟灑宣布退役

讀者回應

﻿

最新新聞

1高橋昇聖對台雙響　下個目標三響

2彭政閔引退賽門票秒殺　929宣告滿場

3日本八村壘、渡邊雄太等陸續歸國

4CBA／林書豪盼吳永盛中選成真

5世錦賽落幕　中國首位美國居次

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

4陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

5味全龍再補5新人　徐若熙還在談

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366