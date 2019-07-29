世泳賽／大陸靠跳水稱霸　游泳美國14金第一

▲2019年世錦賽，仰后史密斯（Regan Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

2019國際泳聯游泳世錦賽在韓國光州落下帷幕，經過了17個比賽日的角逐，中國隊以16金、11銀、3銅，位列金牌榜首位；美國隊以15金、11銀、10銅緊隨其後、居次席；俄羅斯隊收穫了12金、11銀、7銅排在第三位 ；拿到了7金、9銀、7銅的澳大利亞隊位居第四，無緣前三。

游泳世錦賽的競賽項目包含了游泳、公開水域游泳、水上芭蕾、跳水、高空跳水、水球共6大項，其中包含了76個不同的小項。中國隊所獲得的16面金牌就有12面是來自跳水項目。 在跳水項目金牌榜中，中國隊成為絕對的贏家，囊括了12金、4銀、1銅。

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不過位於總獎牌榜第二的美國隊則是在游泳獎牌榜穩居第一，在游泳項目14金、8銀、5銅；澳洲則是以5金、9銀、5銅排行第二；第三名則是匈牙利的4金成績，在亞洲地區，僅有中國隊以3金、2銀、2銅及日本隊2金2銀2銅上榜，分別是位居第六名及第八名。

自1973年起至今，美國隊在游泳世錦賽競技游泳項目中共收穫了208面金牌，比第二名德國隊的78面，足足多出了130面金牌，可以說是完全主宰了游泳項目；而中國隊則是在歷年的跳水項目共收穫了83面金牌，第二名的俄羅斯僅拿下13面金牌，中國隊整整多出了70面金牌，在跳水項目完全稱霸。

▲2019世錦賽，蛙王佩弟（Adam Peaty）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）