前隊友希爾挺林書豪「再次證明他們是錯的」　跳豆邀豪哥到BIG3

▲曾與林書豪在湖人當過1季隊友的希爾留言替豪小子打氣。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪上周返台舉行分享會，坦承這段期間內心十分煎熬，落淚表示感覺NBA已經拋棄他，一度難過到說不出話來；除了台下的球迷隨即替他鼓掌打氣，他的前NBA隊友與對手也隔空給予暖心鼓勵，曾與他在湖人當過1季隊友的希爾(Jordan Hill)要「豪小子」抬起頭來，再次證明外界是錯的。

自認不愛哭的林書豪，卻在開啟亞洲行的前一周潰堤了3次，在自由市場上乏人問津，不確定能否在NBA迎來第10年生涯，讓他內心相當痛苦，自認價值遭到低估，罕見在分享會上爆哭，但他仍誓言要當一個「永不放棄」的楷模。

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美國媒體《Bleacher Report》在官方IG分享了林書豪再次受到重大打擊，覺得自己被NBA拋棄的訊息，這位台裔控衛昔日在湖人的隊友希爾跳出來回文安慰，「把你的頭抬起來，你曾證明過他們是錯的，兄弟，你可以再做到一次的！」

▲曾與林書豪在湖人當過1季隊友的希爾留言替豪小子打氣。（圖／CFP）

生涯拿過3座扣籃大賽冠軍的「跳豆」羅賓森(Nate Robinson)，更在個人IG發文表示，他也和林書豪有相同感覺，「兄弟，我覺得我被NBA拋棄了2次，但這不是結束！來BIG3聯賽吧，我們接受所有NBA不願接納的球員。」

身高僅175公分的羅賓森2015-16賽季為鵜鶘出賽2場後，就此消失在NBA賽場上，他努力想要重返籃球最高殿堂，甚至為此到了發展聯盟打拚，但最終仍沒有獲得青睞。