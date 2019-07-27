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「一生都會記住這段旅程」　衛少再次感謝雷霆栽培

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▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克轉戰火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆在喬治(Paul George)選擇轉戰快艇後，也思考著手重建，最終與火箭達成交易，將衛斯布魯克(Russell Westbrook)送去休士頓，27日火箭召開記者會，「衛少」就談到離開待了11年的雷霆，對於奧克拉荷馬只有滿滿的感謝，未來一生都會記住這段旅程。

衛斯布魯克得知喬治離隊後，就與球團商討交易自己，最終雙方達成共識，新賽季「衛少」將要前往休士頓與哈登組成「雙MVP」後場，這是衛斯布魯克進入聯盟後，首度的轉隊，自雷霆從西雅圖遷往奧克拉荷馬後，衛斯布魯克待在奧克拉荷馬，同時更是聯盟唯一經歷雷霆隊史完整11年的球員。

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先前衛斯布魯克就已經於IG上感謝過雷霆，在的記者會上，衛斯布魯克談到了離開雷霆的感受，同時也再感謝了雷霆，「離開真的很困難，我在我接下來的人生中都會記住這一段經歷。從18歲左右，我其實就在奧克拉荷馬長大，那裡的人都對我很好，他們總是支持著我和我家人，我很感動，我不認為這是理所當然的事情，雷霆所有人都支持我，沒有他們我不會做到這些成就，我很感謝他們對我和我家人所做的一切。」

在雷霆11個賽季，衛斯布魯克場均可以砍下23分、7籃板、8.4助攻、1.8抄截，同時8次進入全明星賽、8次入選最佳陣容、還拿下2017年的MVP；過去3個賽季，衛斯布魯克更創下場均大三元的瘋狂紀錄。

▲火箭衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭衛斯布魯克雷霆
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