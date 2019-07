紅襪貝茲三響灌5打點痛宰洋基　史上首次連4天三響砲

▲紅襪強打貝茲生涯第五度單場三響砲。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟本季全壘打滿天飛,史上首次連續4天出現三響砲!紅襪27日繼續在主場迎戰世仇洋基,在強打貝茲(Mookie Betts)三響砲的帶領之下,徹底擊潰洋基先發派克斯頓(James Paxton),終場紅襪就以10比5擊敗洋基,取得系列戰二連勝。

貝茲首局就從派克斯頓手中開轟,接著於3局下和4局下分別擊出陽春砲和兩分砲,生涯第五度演出單場三響砲。大聯盟史上僅有8位球員生涯五度單場敲出至少3支全壘打,未來貝茲只要再次演出轟三響,將能與麥茲(Johnny Mize)和索沙(Sammy Sosa)齊名。

according to our calculations

━━━━━ ━━

┃ Mookie Betts ┃

┃ is good ┃

┃ at baseball ┃

└━━━━━━━┘

7 ┃ 8┃ 9┃ / ┃

━┛━┛━. |━ ┛

4 ┃5 ┃6 ┃ + ┃

━┛━┛━┛━ ┛

1 ┃ 2 ┃ 3 ┃ = ┃

━┛━┛━┛━ ┛ pic.twitter.com/cUJiCnQpcv