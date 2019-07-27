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紅襪貝茲三響灌5打點痛宰洋基　史上首次連4天三響砲

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▲紅襪強打貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪強打貝茲生涯第五度單場三響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟本季全壘打滿天飛，史上首次連續4天出現三響砲！紅襪27日繼續在主場迎戰世仇洋基，在強打貝茲（Mookie Betts）三響砲的帶領之下，徹底擊潰洋基先發派克斯頓（James Paxton），終場紅襪就以10比5擊敗洋基，取得系列戰二連勝。

貝茲首局就從派克斯頓手中開轟，接著於3局下和4局下分別擊出陽春砲和兩分砲，生涯第五度演出單場三響砲。大聯盟史上僅有8位球員生涯五度單場敲出至少3支全壘打，未來貝茲只要再次演出轟三響，將能與麥茲（Johnny Mize）和索沙（Sammy Sosa）齊名。

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這是大聯盟史上頭一遭連續4天有打者單場擊出三支全壘打。貝茲三支全壘打都轟向芬威主場「綠色怪物」，此戰他5打數擊出4支安打，灌進5分打點，單場累積14壘打數，可惜距離1975年林恩（Fred Lynn）創下隊史紀錄還差2個壘打數。

上季風光奪得美聯MVP的貝茲，今年打擊成績雖然不像去年亮眼，但仍是球隊重要火力輸出，本季103場出賽，打擊三圍.289/.399/.507，擊出18轟、54分打點。值得一提的是，7月份打擊三圍是誇張的.370/.448/.590，近兩戰9打數擊出6支安打，敲進7分打點。

紅襪昨日以單場23支安打、19分痛宰洋基，今日延續前一日的火燙打擊手感，洋基派克斯頓主投4局被打9支安打，包含4支全壘打責失7分，吞下本季第6敗。而紅襪先發凱許納（Andrew Cashner）在隊友火力護航下，主投6.2局被打10支安打失3分，丟出6次三振，拿下本季第10勝。

關鍵字： 紅襪洋基貝茲
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