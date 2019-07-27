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雷納德堅信自己是NBA最強球員　不需和詹姆斯同隊

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▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德沒去湖人，是認為根本不用詹皇就能奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏成為自由球員的雷納德(Kawhi Leonard)，外界原先都猜測他會在暴龍與湖人兩隊之間做出決定，不料他卻攜手喬治(Paul George)一起轉戰快艇，讓外界相當震驚。對於「可愛」會加盟快艇的說法也是眾說紛紜，不過從雷納德大學時期就與他熟識的知名記者卡特(Cris Carter)卻在節目上爆料，雷納德不去湖人是因為認為自己是最強球員，不需要詹姆斯(LeBron James)。

今年雷納德率領暴龍奪冠，不過一心想要回到家鄉洛杉磯打球的他，卻選擇跳脫合約成為自由球員，對此湖人也開始積極展開追求，希望雷納德能加入紫金軍團與詹姆斯、戴維斯組成超級「三巨頭」，不過最終雷納德卻出乎意料的加盟快艇，還招募到喬治，瞬間讓快艇成為爭冠勁旅。

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只是外界對於雷納德為何選擇快艇的說法都眾說紛紜，不過根據知名記者卡特在節目上爆料，「雷納德接下來考慮的就是總冠軍，而他本人相信自己就是NBA最出色的球員，之所以不加盟湖人，是因為認為自己根本不需要在詹姆斯身邊就能奪冠。」不過其實在去年夏天，雷納德與馬刺鬧翻時，還與「詹皇」一同進行訓練，被外界認為是接下來要聯手的前兆，但現在雷納德與詹姆斯之間的關係確實也讓許多人都看不懂。

▲▼快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德攜手喬治加盟快艇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯雷納德快艇
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