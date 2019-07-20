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籃協有意將SBL降為農場性質　台灣ABL第3隊可能性？

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▲▼夢想家「夢想粉紅女孩日」，田壘奪10分。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／新北報導

籃協有意將SBL降為「農場」性質聯賽，成為台灣球員向ABL東南亞職籃聯賽、CBA中國職籃聯賽的跳板，如此一來，未來也不排除會有台灣球團陸續加入ABL。據了解，ABL規定一個地區最多只能擁有3支球隊，且加盟前必須取得ABL其他球團的同意。

隨著CBL宣告破局，籃協規劃未來讓SBL降為農場性質聯賽，也希望將原本的6隊擴編至8到10隊，成為台灣球員向ABL、CBA挑戰的最佳磨練舞台，以富邦與夢想家當作前進ABL的「火車頭」。

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根據ABL聯盟內部人士透露，聯盟規定一個地區最多只能有3個球隊，富邦加入聯盟流程也進行的差不多，這表示幾乎可以確定未來台灣會有寶島夢想家、富邦2支ABL球隊，而台灣就只剩下一個名額。

除了一個地區只能有3隊、每一支球隊進軍聯盟前必須得到聯盟其他球團同意外，還有各隊相距方圓100公里的規定，但這方面只要該地區第一支球隊同意即可過關。而有些地區的球隊有跟ABL簽訂「該地區僅一支球隊」的合約，在這方面ABL聯盟必須先付給該球團違約金，才能夠讓同地區的新球隊加盟。

不過這些規定，ABL聯盟並未對外明文規定，只要協商得宜，任何規定都有更改的空間。對於台灣籃球現在混亂的情況，部分球隊仍採取觀望的態度，還無法確定下個賽季會出賽哪個聯盟。

▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲第16季SBL總冠軍富邦勇士。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： ABL寶島夢想家富邦SBL
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