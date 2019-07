▲洋基教頭布恩怒罵菜鳥主審。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

洋基19日與同區光芒進行雙重戰,總教練布恩(Aaron Boone)因為不滿菜鳥主審的好球帶,先是在休息區針對好球念念有詞,接著被遭驅逐出場後,更是直接衝上場狂飆髒話。

儘管比賽才打到2局就被趕出場,也是本季第3度被驅逐,但為了球員爭口氣,布恩認為這絕對是值得的,他對著主審飆罵三字經:「你今天吹判了一場爛透了的比賽,我真是替你感到悲哀。」

Aaron Boone went on a rant for the ages



(via @YESNetwork) pic.twitter.com/irosLqq2ye