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adidas最新代言人昆凌　2019秋季展現新時代女性運動時尚

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▲▼昆凌擔任adidas by Stella McCartney。（圖／adidas提供）

▲昆凌擔任adidas by Stella McCartney。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

Stella McCartney延續創新與永續經營的品牌理念，提出「play for the planet」概念，鼓勵更多女性積極創造改變，凝聚眾人力量讓地球更加美好。全新推出的秋季系列產品透過創新的布料研發技術，降低對地球的負擔，將運動機能與時尚美感巧妙結合。與此同時，adidas正式宣布知名藝人昆凌成為最新全球代言人。

身為獨立成熟的新時代女性代表之一，昆凌擁有鮮明的時尚態度、熱愛運動、關注社會公益等特質，她相信女性擁有無限潛能與力量，並鼓勵大家為了更美好的未來，積極創造改變。

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由昆凌演繹的adidas by Stella McCartney秋季新品採用環保創新布料，服裝印花圖案和色調靈感源於大自然，並融合Stella McCartney 2019秋冬時裝秀的造型概念，兼具優越性能與時尚設計，以滿足現代女性對於運動和時尚的多樣化需求。

秋季系列新品包括由再生聚酯纖維製成的Light PO外套、Run M20短褲，材質輕盈的布料以俐落剪裁與印花元素彰顯品牌設計美學，搭配Alphaskin運動背心與Run Cap Knit帽子，打造出適合各種運動訓練的全套造型。

關鍵字： adidas昆凌Stella McCartney
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