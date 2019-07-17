航源未要求東方龍獅轉會費　祝福陳浩瑋盼給球員當跳板旅外

▲ 陳浩瑋原先效力航源 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／新北報導

中華男足國家隊國腳陳浩瑋確定加盟港超東方龍獅，重新開啟新的旅外生活。東方龍獅也在官方臉書粉專正式公布此消息。而原本效力的台甲球隊航源也樂觀其成，航源老闆林湧成表示，「我們提供一個國際舞台，如果未來有機會，都會幫助球員旅外發展。」

在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，是前鋒中不可或缺的大將，原先效力中甲北京北控，而在結束大陸合約後，曾經到西班牙試訓、也曾有印度球隊邀約，台灣球隊中包括北市大同、台南市都曾有意願，最後選擇航源，就是看中航源滿有發展性，還有亞足聯盃（AFC）的國際賽歷練。

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▼ 陳浩瑋加盟東方龍獅 。（圖／翻攝自東方龍獅臉書官方粉專）

而陳浩瑋回歸企業甲級聯賽後的表現也很亮眼，在6月中國家隊對上香港的友誼賽中，梅開二度幫助中華隊以2比0擊敗香港，更是中華隊52年來第一次贏過香港，精彩一役讓他更受到香港球隊的關注，加上在航源亞足聯盃主場對上大埔的賽事之後，即將前往東方龍獅的大埔主帥李志堅和林湧成以及陳浩瑋詳談。

三方會談下，陳浩瑋決定加盟東方龍獅簽約2年。不過陳浩瑋4月正式加入台灣企甲，為航源僅出賽9場還沒有吞敗，加上和航源原本的一年合約並未到期，航源能夠提出轉會費用。不過林湧成表示，「沒有要東方龍獅買斷，也沒有要求轉會費。」

▼ 吳彥澍已經開始和球隊練習。（圖／記者謝孟儒攝）

林湧成認為，「希望我們可以作為台灣年輕球員的跳板，能夠旅外就把握機會多出去闖闖看，航源就是提供一個國際舞台，不只是浩瑋，包括新加入輔大的彥澍，未來如果有機會，都會幫助他們朝旅外發展，對浩瑋的要求，只有如果他未來再回到台灣踢球，就是要回到航源。」

目前吳彥澍也將前往琉球FC試訓，林湧成談到，「之後也有一些球員會到國外試訓，希望我們自己培養人才，讓球隊的成員是有流動的，有些能有機會旅外的就出去看看，待在國內的比較有經驗的球員，也可以帶年輕學弟們。」航源現在積極要推動的青訓也是如此用意。

▼航源連續兩年參與亞足聯盃 。（圖／記者謝孟儒攝）