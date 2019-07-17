最貴雙人組前5名　衛少+哈登第1、詹皇+AD落5名外

▲哈登、衛斯布魯克的組合是聯盟最貴雙人組。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

隨著勇士王朝解體，今夏自由市場各隊都積極補強，也產生出多「雙核心」組合，使得聯盟再次進入列強紛爭的時代。根據《SportsCenter》在IG上發布的圖片，在雙人組的薪資總和上，衛斯布魯克(Russell Westbrook)和哈登(James Harden)是聯盟最貴，但叫人意外的是，詹姆斯(LeBron James)和戴維斯(Anthony Davis)的組合並未入列。

過去流行的「三巨頭」現在卻沒有球隊這麼做，反而更偏向以「雙核心」組合來建隊，今夏自由市場交易後，聯盟已經產生了17隊有雙核心的隊伍，而隨著薪資暴漲的時代來臨，許多球隊也在組成「雙核心」的時候，付出了大量的新資，根據《SportsCenter》統計，先前被交易到火箭的衛斯布魯克與哈登的組合，是全聯盟最貴的雙人組，兩人下季薪資總和高達7670萬美元。

請繼續往下閱讀...

排在第2的則是勇士的「浪花兄弟」，柯瑞和湯普森下季薪資為7300萬美元；第3名是杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)的組合，下季薪資為6994萬美元；第4名是雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)的組合，下季薪資為6575萬美元；第5名則是沃克(Kemba Walker)與海沃德(Gordon Hayward)的組合，下季薪資為6544萬美元。

不過這份名單上卻沒有「詹皇」與「一眉哥」的組合，這相當令人出乎意料，因為下季詹姆斯薪資為3743萬美元，而戴維斯因為是透過交易得到，目前合約是先前與鵜鶘所簽，當時它們雙方簽訂是5年1.45億美元，也才沒讓這對雙人組登上這份榜單。

▲詹姆斯、戴維斯 。（圖／達志影像／美聯社）