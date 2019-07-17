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瓊斯盃／18日移師新莊　中華藍六日連戰菲韓兩強

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，劉錚。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，劉錚。（圖／記者潘泓鈺攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽12日在彰化體育館點燃戰火，今日休兵，明（18）日將移師到新莊體育館，繼續進行後四天賽事，男子組賽事將一路進行到7月21日，女子組賽事則是於7月24日展開。

前五天的比賽結束，目前菲律賓以五連勝的戰績，強勢守住第一寶座，韓國隊則是以四勝一負屈居第二，日本及中華籃隊三勝一負並列排行第三，約旦兩勝三負排在五位，伊朗、印尼、中華白隊戰績同樣都是一勝三負並列第六，加拿大慘吞5連敗持續墊底

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本屆中華隊男子組呈現與過往截然不同面貌，今年中華藍陣容平均年齡在30歲以下，也是「黃金世代」全面交替的一次，隨著田壘、林志傑、曾文鼎等「黃金世代」成員相繼淡出中華隊，經過數次國際賽傳承、磨合，今年瓊斯盃已經全面完成交棒，中、新生代球員全面接棒，打出拚勁。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，周儀翔。（圖／記者潘泓鈺攝）

周儀翔。（圖／記者潘泓鈺攝）

男籃賽程：

7／18（四）新莊體育館
13：00　約旦　：伊朗
15：00　加拿大：韓國
17：00　日本　：中華白
19：00　印尼　：中華藍

7／19（五）新莊體育館
13：00　中華白：伊朗
15：00　印尼　：菲律賓
17：00　日本　：韓國
19：00　中華藍：約旦

7／20（六）新莊體育館
13：00　中華白：印尼
15：00　約旦　：加拿大
17：00　伊朗　：日本
19：00　菲律賓：中華藍

7／21（日）新莊體育館
13：00　印尼　：伊朗
15：00　日本　：加拿大
17：00　菲律賓：中華白
19：00　中華藍：韓國

關鍵字： 瓊斯盃中華男籃
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