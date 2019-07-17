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中職直播／彭政閔高雄主場最終戰　紐維拉對決包林傑

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟17日高雄澄清湖與富邦悍將進行二連戰最後一役，精神領袖「恰恰」彭政閔引退系列活動起跑，此役將是他在澄清湖主場最終戰，繼續挑戰張泰山得分紀錄。兩隊皆由洋投掛帥先發，兄弟紐維拉對決悍將包林傑。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday》。

彭政閔9月29日在洲際主場引退，這2天在澄清湖主場的賽事，球團特別在賽後安排簡單儀式，讓出身高雄的他能夠與球迷道別，一起重溫澄清湖的美好回憶。

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8日達成生涯2千安後，彭政閔挑戰得分紀錄，目前累計1074分，僅差張泰山1分，即追平中職紀錄，若持續穩定出賽，今年有望刷新紀錄。

紐維拉本季先發5場，繳出3場優質先發，戰績1勝0敗，防禦率4.25，對戰悍將投過2場，共11.1局失3分，防禦率2.38，沒有勝敗紀錄。面對悍將打線，紐維拉被打擊率僅0.205，對右打者被打擊率更是低至0.167，對左打被打擊率則是0.238。

包林傑本季先發6場、2場優質先發，戰績3勝1敗，防禦率3.58，對兄弟投了3場，包括1場10K完封勝，對戰防禦率僅2.70，不過被打擊率0.328偏高，其中對右打者被打擊率0.250，但詹子賢對戰7支4，包括1轟，要特別留意；對左打者被打擊率高達0.478，要小心王威晨、陳子豪，兩人對戰打擊率皆破4成。
 

關鍵字： 彭政閔中華職棒中信兄弟紐維拉包林傑富邦悍將
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