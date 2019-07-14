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AD選擇穿3號球衣原因　是籃球生涯第一個號碼

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▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯選擇3號球衣。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)今夏選擇轉戰湖人，原先詹姆斯(LeBron James)大器的將自己23號球衣讓出，不過因為超過規定更改時間，同時NIKE又不同意更改，最終「一眉哥」就選擇了3號球衣，對於自己為何會選擇穿3號，戴維斯表示透露這是自己籃球生涯的第一個號碼。

進入聯盟以後，戴維斯一直都是身穿23號球衣，不過湖人的23號已經被詹姆斯所用，但「詹皇」先前也大方地將自己號碼讓出，甚至在個人推特上曬出一件印有戴維斯名字的23號球衣，並親手拿給「一眉哥」，並透露將穿回6號球衣。不過因為錯過了更改號碼的日期，只能轉向與球衣商NIKE商量，但因為NIKE已經大量生產詹姆斯的球衣，若要更改將會出現重大財損，無奈之下，戴維斯選擇了用3號當成自己的新號碼。

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對於自己為何會選擇3號球衣，戴維斯表示，「這不像2K遊戲，可以選擇任何自己想要的號碼。聯盟有規定，需要在3月15日之前提出申請，因此錯過了就是錯過了，我選擇3號是因為這是我籃球生涯的第一個號碼，那時我只有7年級，當我發現3號還可以選擇時，我立刻就選了這個號碼。」

若戴維斯仍想要穿上23號球衣，最快則要等到2020賽季，不過他的合約在該年也有球員選項，屆時若湖人新賽季表現不如預期，戴維斯也未必會留在湖人。

▲湖人戴維斯(Anthony Davis)。（圖／路透社）

▲戴維斯。（圖／路透社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯
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