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不能穿23號AD改3號球衣　杜德利馬上讓出解決問題

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▲鵜鶘戴維斯、勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯新賽季改穿湖人3號。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

戴維斯(Anthony Davis)今夏離開鵜鶘選擇轉戰湖人與詹姆斯(LeBron James)聯手，不過原先「詹皇」要讓出23號球衣，但因為與NIKE無法達成共識，最終戴維斯新賽季仍無法穿23號，而在今日他也做出選擇，將改穿3號球衣，原本3號是剛加盟的杜德利(Jared Dudley)所選，但他也馬上讓出改穿6號。

一直以來戴維斯都是身穿23號球衣，不過湖人的23號是詹姆斯所穿，原本「詹皇」非常大器的要讓出，甚至已經在個人社群上放出印有戴維斯名字的23號球衣，並宣告要穿回熱火時期的6號，不過因為已經超過更換截止日期3月15日，湖人只能轉向與NIKE協議，但考慮到產線問題，NIKE若更改將會有大量的財損，無奈之下，戴維斯無緣穿上紫金23號球衣。

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不過現在戴維斯也做出決定，將改穿3號球衣，但湖人的3號先前被剛加盟的杜德利選走，他得知「一眉哥」要用3號的時候，第一時間就在推特上發文，表示自己會改選6號，還開玩笑表示這樣球迷就不會要求退錢了，並逗趣的標註NIKE帳號，告知，「我照顧到你們，問題解決了」

關鍵字： NBA湖人戴維斯杜德利
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