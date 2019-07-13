「這是一場夢、一場暴風」　衛少致謝雷霆11年栽培

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▲衛斯布魯克致謝雷霆。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆在12日將當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)交易至火箭，雖然換來了保羅(Chris Paul)，但雷霆這筆交易就意謂著他們即將進行重建，奧克拉荷馬市也在第一時間致謝「衛少」，而在今日，衛斯布魯克也在IG上感謝雷霆11年的栽培。

衛斯布魯克在IG上寫道，「我現在情緒難以用言語表達，在奧克拉荷馬是一段很棒的旅程，當我來到這裡的時候，我才18歲，那時候充滿熱情，完全想不到之後會發生那些令人振奮的事情。在奧克拉荷馬我和一群很棒的人一起成長，是這裡的人們讓這裡變的特殊，球迷、教練、隊友和整個雷霆團隊、老闆班奈特(Clayton I. Bennett)以及總管普瑞斯提(Sam Presti)還有這個社區的每一個人，你們是讓奧克拉荷馬如此美麗的原因，也讓我喜歡在這裡打球。」

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「是你們在我起伏的時候給我支持，是你們在任何時候都陪在我身旁，為此我向你們致上永遠的謝意。我遇到很多出色的人，他們將我塑造成現在這樣，希望我對奧克拉荷馬帶來的影響，會像這裡帶給我和我家庭的影響一樣多，我將帶著眾多的感謝離開這座城市，這是一場夢、一場暴風。」

衛斯布魯克是聯盟唯一經歷雷霆隊史完整11年的球員，現在他將要離開生涯起點，代表著一個時代的終結，雙方結束11年的情緣，也意謂雷霆正式重建，接下來「衛少」將前進休士頓，與哈登(James Harden)組成雙MVP連線，這是他們自2012年後再次聯手。

▲衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）