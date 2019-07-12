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世大運／中華女排遭阿根廷逆轉1比3吞敗　本屆第12名作收

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▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

▲中華女排再戰阿根廷卻遭逆轉 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華女排在本屆世大運小組賽以C組第三無緣8強，落入9至16名的排名賽，雖然直落三贏下墨西哥後，但遭到瑞士直落三，接著在對上小組賽曾交手過的阿根廷，則是以1比3（25：19、15：25、21：25、20：25）遭到逆轉，本屆拿下第12名。

上屆台北世大運拿下隊史最佳第四名的中華女排，被分在C組，和捷克、匈牙利、阿根廷同組，小組賽第一場以3比1擊敗阿根廷，但可惜在五局大戰以2比3輸給捷克，碰上排在第一的匈牙利再以1比3讓出，繳出1勝2敗小組第三，未能晉級8強，要進入爭取9至16名排名賽，對上墨西哥。

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中華女排對上墨西哥沒有遇到太多困難，直落三的表現拿下勝利，順利進入9至12名的排名賽，不過遭到瑞士直落三後，再度對上阿根廷，爭取第11名，雖然中華女排先以25：19拿下首局，但是連讓三局15：25、21：25、20：25，遭到對手逆轉，本屆拿下第12名。

女排金牌戰由義大利對決俄羅斯、銅牌戰則是日本對上匈牙利，5至10名為德國、巴西、捷克、加拿大、美國、瑞士，11至16名則是阿根廷、中華隊、大陸、烏克蘭、泰國、墨西哥。雖然中華女排本屆無緣再創佳績，不過對於這批新生代也是未來也是國家隊的女排成員來說，也獲得不少國際經驗。

▲▼拿坡里世大運，中華女排擊敗阿根廷 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
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