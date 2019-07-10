田中將大明星賽勝投亞洲第一人　與查普曼共創洋基隊史

▲田中將大奪2019年明星賽勝投，亞洲第一人。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

作為美聯明星隊第2位投手，田中將大次局飆出1K只被敲一支安打，加上該局下半布蘭特利（Michael Brantley）先馳得點二壘安，讓他保有勝投資格，9局3比4之際查普曼（Aroldis Champman）3連K收工，田中成為明星賽歷史第一位亞洲勝投，連同拿下救援點的查普曼，一同創造洋基隊史。

田中將大透過藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）受傷遞補進入美聯明星隊，赴美第6個賽季繼第一年之後再度入選全明星。田中次局接手先發投手韋蘭德（Justin Verlander）登板，三振班林格（Cody Bellinger）之後2出局被貝爾（Josh Bell）擊出安打，不過接下來讓康崔拉斯（Willson Contreras）滾地球出局，無失分退場。

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該局下半接替柳賢振的克蕭（Clayton Kershaw），先是被布萊格曼（Alex Bregman）敲安，再被布蘭特利擊出二壘安送回壘上跑者，田中將大成為勝投候選人。

Nasty pitch from Masahiro Tanaka to strike out Cody Bellinger. #Yankees pic.twitter.com/dPC5KDw8GL — Max Wildstein (@MaxWildstein) July 10, 2019

雖然6局布萊克蒙（Charlie Blakmon）陽春砲幫助國聯追分，但美聯始終保住領先，7局追加保險分擴大到4比1領先，就算8局漢德（Brad Hand）丟掉2分仍保有1分優勢，9局查普曼上場關門，3連K結束比賽，終場美聯4比3拿下平紀錄的對戰7連勝。

Aroldis Chapman wins the #AllStarGame for the AL with this FILTHY slider



AL Wins 4-3! pic.twitter.com/m6uaXv1jyc — Pitcher List (@PitcherList) July 10, 2019

田中將大成為歷史第一位拿下明星賽勝投的亞洲球員，也是1948年的羅沙齊（Vic Raschi）之後，相隔71年第一位洋基明星賽勝投，與查普曼成為洋基隊史第一位同年明星賽拿下勝投、救援的組合。

田中將大2014年大聯盟生涯第一年就被選進明星賽，不過當時因右手肘傷是沒辦法參加，他透露，「5年過去了，再度來到這樣的場合，而且確實要參加比賽，覺得很開心。」今年不僅一圓明星賽夢，還收下勝投。