田中將大明星賽勝投亞洲第一人　與查普曼共創洋基隊史

▲田中將大奪2019年明星賽勝投,亞洲第一人。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

作為美聯明星隊第2位投手,田中將大次局飆出1K只被敲一支安打,加上該局下半布蘭特利(Michael Brantley)先馳得點二壘安,讓他保有勝投資格,9局3比4之際查普曼(Aroldis Champman)3連K收工,田中成為明星賽歷史第一位亞洲勝投,連同拿下救援點的查普曼,一同創造洋基隊史。

田中將大透過藍鳥王牌史卓曼(Marcus Stroman)受傷遞補進入美聯明星隊,赴美第6個賽季繼第一年之後再度入選全明星。田中次局接手先發投手韋蘭德(Justin Verlander)登板,三振班林格(Cody Bellinger)之後2出局被貝爾(Josh Bell)擊出安打,不過接下來讓康崔拉斯(Willson Contreras)滾地球出局,無失分退場。

該局下半接替柳賢振的克蕭(Clayton Kershaw),先是被布萊格曼(Alex Bregman)敲安,再被布蘭特利擊出二壘安送回壘上跑者,田中將大成為勝投候選人。

Nasty pitch from Masahiro Tanaka to strike out Cody Bellinger. #Yankees pic.twitter.com/dPC5KDw8GL

雖然6局布萊克蒙(Charlie Blakmon)陽春砲幫助國聯追分,但美聯始終保住領先,7局追加保險分擴大到4比1領先,就算8局漢德(Brad Hand)丟掉2分仍保有1分優勢,9局查普曼上場關門,3連K結束比賽,終場美聯4比3拿下平紀錄的對戰7連勝。

Aroldis Chapman wins the #AllStarGame for the AL with this FILTHY slider



AL Wins 4-3! pic.twitter.com/m6uaXv1jyc