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世大運／截至8日　中華隊4金8銀3銅暫跌至獎牌榜第八

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▲▼ 世大運品勢 李晟綱、黃聖鵬、陳柏凱 。（圖／大專體總）

▲世大運品勢單日進帳三銀。（圖／大專體總，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運賽程持續進行，而截至8日，中華隊已經拿下4金8銀3銅共15面獎牌，包括跆拳道品勢8日進帳3面銀牌，暫時排在獎牌榜第八，接下來還有射箭、田徑等項目接連開始，還有望再衝擊獎牌。

世大運4日展開，第一天林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌後，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣再拿下銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙參與男子成隊也奪下男子成隊銀牌，更是台灣參戰世大運以來，第1面體操成隊競賽獎牌。

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▼ 世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。

▲▼ 世大運射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總）

中華隊5日一日雙金進帳，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金；6日射擊雙金楊昆弼、劉宛渝搭檔在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能再拿銅牌。

6日游泳也傳出捷報，王星皓在男子200混中，以以1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。7日體操李智凱在鞍馬拿下15.400分的高分，如願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻也在單槓決賽拿下14.700分，再收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。

▼王星皓200公尺混合式銅牌。

▲2019年拿坡里世大運，王星皓，200公尺混合式銅牌。（圖／大專體總提供）

稍晚跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

8日跆拳道品勢接連傳出捷報，男團由由李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬出征，拿到7.120分，平均7.480分僅次南韓，拿下銀牌。接著由陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團，第2組自由品勢有些小失誤，不過仍拿下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙則是小輸南韓，再進帳一面銀牌。

截至8日，中華隊已經拿下4金8銀3銅，獎牌榜從前一日第七小跌至第八位。首位是日本的19金12銀11銅、第二則是大陸的14金5銀1銅、第三位是美國的12金10銀7銅、第四的南韓10金8銀11銅、第五的俄羅斯9金17銀22銅、地主義大利以5金8銀13銅排在第六、南非以5金1銀0銅竄上第七。

▼世大運品勢國手蘇佳恩 。

▲世大運品勢國手李晟綱、蘇佳恩 。（圖／大專體總）

關鍵字： 世大運
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