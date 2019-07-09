世大運／國手生涯告別戰　陳柏凱無緣金牌留遺憾

▲陳柏凱（左）、李婕瑜混雙鍍銀。（圖／大專體總，下同）



記者洪偵源／綜合報導

本屆世大運跆拳道品勢，中華隊在男團「、混雙共拿到2面銀牌，陣中成員陳柏凱也比完生涯最後一場國際賽，準備轉教練職，但沒能完成奪金的夢想，讓他這場國家隊退休戰自覺不算完美。

陳柏凱在此次世大運代表隊陣中，自由品勢技術算是較成熟的一位，他來自國內較早發展自由品勢的台師大，又是去年世錦賽自由品勢混雙銀牌，本身很早就在鑽研高難度的翻滾動作。

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這項長處也沒被埋沒，教頭李珍鎬讓他在男子團體與混雙賽事中，自由品勢項目都扛起難度最高的動作操作者，他不論在男團或混雙，都以零失誤完成使命，雙雙奪下銀牌。

但是兼項體能消耗量大，也把陳柏凱累壞，「男團比完時已經有點抽筋，而且整個下午因為比賽，也都沒吃東西，混雙比完時我是真的腿軟，整個人倒在地上。」

尤其混雙項目，陳柏凱幾乎獨自操作高難度動作，擅長公認品勢的李婕瑜，在教練團操作下，以較陰柔的動作輔助陳柏凱，表現一剛一柔的風格，也就是高難度轉身、空翻都由他包辦。

即便如此，零失誤還是被最後一組出場的南韓給超越屈居老二，陳柏凱無奈說：「我已經把我會的全部使出來了，結果還是沒能金牌，我們的技巧難度其實比較高。」

「夢想之所以可貴，就是因為它很難實現。」陳柏凱感慨說，因為夢想著國際賽金牌，所以這場告別戰不算完美，但他確定要從國家隊退役，並且在全運後完全退下選手身份。

由於已經大學畢業，也有成家的打算，因此陳柏凱將在退役後回到高中母校北科附工擔任教練，晚上也會在道館教課，兼顧到經濟也能繼續在跆拳道領域發展。