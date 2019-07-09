世大運／男團帶傷上陣　李晟綱連3屆奪牌仍有遺憾

▲李晟綱。（圖／大專體總，下同）



記者洪偵源／綜合報導

李晟綱揮別前一天品勢男單項目失利的打擊，並帶傷上陣攜手與陳柏凱、黃聖鵬在男子團體項目摘下銀牌，連3屆參賽都獲得獎牌，雖然沒能完成男單、男團、混雙獎牌「大滿貫」，替生涯最後的世大運留下一絲遺憾。

2015年光州世大運，中華代表團首度派隊參加品勢項目，李晟綱當時和陳以瑄在混雙拿到銅牌，2017年台北世大運，他與蘇佳恩在混雙項目，替台灣把金牌留在地主，還是中華隊當時唯一的金牌。

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不過台北世大運結束後，李晟綱在同年的全運會後就膝蓋受傷，亞運選拔未能出線，直到選上拿坡里世大運代表隊，得以連續3屆參賽，一直渴望能在個人項目拿牌的李晟綱，這次僅在男單名列第5。

同時男單賽事進行時，李晟綱雙腳都出現不適的狀況，他表示右腳有點拉到，並在腳痛的情況下撐完男團賽事，「感覺好像舊傷復發了，感謝我的隊友帶我飛。」

原本李晟綱預估，這次世大運由於不是地主，又在歐洲舉行，歐美會有很多極限武術甚至有芭雷舞底子的選手競爭，不過感覺還好，仍然以亞洲選手的兢爭較為激烈，有稍微比想像中順利。

生涯最後一次世大運，李晟綱3屆總計拿到1金、1銀、1銅，只差男單獎牌就能完成所有項目都奪牌的紀錄，他說：「比賽就是如此，當時只要再讓我撐30秒就好了，但腳就是有狀況。」

男團鍍銀對李晟綱來說，算是一個不錯的結果，但沒能在個人項目奪牌，算是一點小小的遺憾，完成世大運的賽事後，他也將回台展開環島的計畫，並到偏鄉推廣跆拳道品勢，獎金也將捐出來做公益。