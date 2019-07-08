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艾瑞塔威脅在頭上留「凹痕」　大都會三壘手怒了！

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▲大都會三壘手佛拉齊爾（Todd Frazier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會三壘手佛拉齊爾不爽被威脅砸頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會三壘手佛拉齊爾（Todd Frazier）昨日比賽被艾瑞塔（Jake Arrieta）觸身球砸中腰部，兩人在場上開始嗆聲，雖然雙方未爆發肢體衝突，但艾瑞塔在賽後竟揚言要在他頭顱上留下「凹痕」，這番帶有威脅字眼的話顯然讓佛拉齊爾更不爽了。

「這句話有點超過了！」針對艾瑞塔賽後的說法，佛拉齊爾非常不高興，他表示兩人之間沒有任何怨恨，但無法接受被人威脅，「他可以說他想要說的話，但我只是對觸身球感到不爽，特別是這支球隊（費城人）。」

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自2018年賽季以來，佛拉齊爾似乎成了費城人的主要目標，一共挨了7次觸身球，其中包括上週末的兩次觸身球。值得一提的是，他本季挨了7次觸身球，有3次都是被費城人投手K中。

昨日比賽被艾瑞塔觸身球，佛拉齊爾當下怒甩球棒，口中念念有詞讓主審上前關切，而艾瑞塔也走下投手丘向他叫囂了幾句，大都會教頭米奇（Mickey Callaway）更衝進場內與主審交談，不過場面很快就控制下來，所幸並未釀成板凳清空更嚴重的衝突。

關鍵字： 大都會費城人艾瑞塔佛拉齊爾
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