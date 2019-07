艾瑞塔威脅在頭上留「凹痕」　大都會三壘手怒了！

▲大都會三壘手佛拉齊爾不爽被威脅砸頭。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大都會三壘手佛拉齊爾(Todd Frazier)昨日比賽被艾瑞塔(Jake Arrieta)觸身球砸中腰部,兩人在場上開始嗆聲,雖然雙方未爆發肢體衝突,但艾瑞塔在賽後竟揚言要在他頭顱上留下「凹痕」,這番帶有威脅字眼的話顯然讓佛拉齊爾更不爽了。

「這句話有點超過了!」針對艾瑞塔賽後的說法,佛拉齊爾非常不高興,他表示兩人之間沒有任何怨恨,但無法接受被人威脅,「他可以說他想要說的話,但我只是對觸身球感到不爽,特別是這支球隊(費城人)。」

自2018年賽季以來,佛拉齊爾似乎成了費城人的主要目標,一共挨了7次觸身球,其中包括上週末的兩次觸身球。值得一提的是,他本季挨了7次觸身球,有3次都是被費城人投手K中。

昨日比賽被艾瑞塔觸身球,佛拉齊爾當下怒甩球棒,口中念念有詞讓主審上前關切,而艾瑞塔也走下投手丘向他叫囂了幾句,大都會教頭米奇(Mickey Callaway)更衝進場內與主審交談,不過場面很快就控制下來,所幸並未釀成板凳清空更嚴重的衝突。

Tension rising in New York.



Todd Frazier was hit by a Jake Arrieta pitch, and then ejected a few seconds later after he exchanged some words with Arrieta and umpires. pic.twitter.com/6ht8SLYk2r