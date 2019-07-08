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世大運／克服緊張情緒　蘇佳恩「銀」在氣勢

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▲▼ 世大運品勢國手蘇佳恩 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蘇佳恩。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

蘇佳恩在世大運跆拳道品勢女單獲得銀牌，替跆拳道代表隊拿到首面獎牌，她一度因為緊張，預賽以近乎吊車尾的名次晉級，但表現有如倒吃甘蔗，最後決賽更衝到第2名。

預賽蘇佳恩7.615分排名第7，她坦言相當緊張，「因為很久沒有打個人，但後面看了影片覺得應該把自己的氣勢打出來，每個選手都想贏，我想大家的心情也一樣緊張。」

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來到準決賽蘇佳恩以7.68分名列第3晉級，來到需要各打一套公認品勢與自由品勢的決賽，蘇佳恩公認品勢拿到7.68分，自由品勢部分開場動作也相當流暢俐落。

同時在高難度轉身踢擊動作上，蘇佳恩起跳、落地與動作完整性都頗高，兩次後空翻也都順利站穩，但在收尾的後空翻動作出現了點瑕疵，空翻跪地動作失穩。

「到後面已經有點沒力了。」蘇佳恩說，其實沒有預想到個人項目可以奪牌，練習時隊友陳以瑄一直幫忙督促她細節，而她也更希望能在團體項目有好成績，因為3人練習狀況不錯，且覺得這次發揮很不錯。

上屆台北世大運與蘇佳恩搭檔混雙奪金的李晟綱，在男單僅獲得第5名，蘇佳恩說，替隊友感到可惜，但李晟綱比完還是鼓勵她為她加油，讓她相當感謝。

▲▼ 世大運品勢國手蘇佳恩 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運蘇佳恩
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