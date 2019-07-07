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衛少若被交易可能球隊　美媒分析尼克首選次為太陽

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲衛斯布魯克下一站去尼克？（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著喬治(Paul George)轉戰快艇，讓雷霆也在思考是否進入重建，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，目前衛斯布魯克(Russell Westbrook)已經跟雷霆在討論交易自己，不過因為他的合約還非常大，目前還未有球隊敢接手，不過根據《ESPN》分析，「衛少」潛在下家可能會是尼克。

雷霆已經連3年止步季後賽首輪，現在喬治又離隊，也讓球團在思考是否準備重建，因為他們也從快艇手中得到了5個未來首輪籤以及加里納利(Danilo Gallinari)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。雖然衛斯布魯克提出交易，但能接手他合約的球隊並不多，同時他的風格表現也是交易的一大考驗。

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上季衛斯布魯克繳出22.9分、11.1籃板、10.7助攻的場均大三元數據，甚至已經連3季都場均大三元，不過因為他並沒有穩定的外線，打法又偏向靠體能，目前已經30歲的衛斯布魯克，這種打法的效率只會隨著年齡增長而降低。「衛少」現在還有4年1.7億美元的合約在身，接下來每年薪資都至少4000萬美元，也讓有意接手他的球隊卻步。

▲▼Ricky Rubio,盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒建議太陽用盧比歐+強森換來衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》就分析衛斯布魯克的潛在下家，第一就是尼克，今年尼克在自由市場收穫可說非常慘淡，雖然清出了7000萬美元全聯盟最多的薪資空間，但卻沒有搶到任何一個大咖，只簽下一堆中產球員，又都是短約，保留了許多薪資空間以便未來操作。尼克這樣操作，可以提供雷霆最大的交易價值，同時，若衛斯布魯克到了紐約，自然可以幫助尼克招募其他球星加盟，因為現在不管是自由球員簽約還是交易，一定有有一名球星坐鎮，才有機會得到第二名球星加入。

第二個潛在下家則為太陽，今年太陽最大的交易就是以3年合約簽下盧比歐(Ricky Rubio)，《ESPN》分析，屆時太陽可以拿盧比歐、強森(Tyler Johnson)來換衛斯布魯克，這樣雷霆在2020賽季就可以省下2400萬美元，但盧比歐現在有3年合約在身，同時雷霆也有亞歷山大這名潛力新人，若換來盧比歐，可能性較低。

另外根據《今日美國》報導，熱火也是可以簽下衛斯布魯克的球隊，可以用卓吉奇(Goran Dragic)與新秀作為交易，讓「衛少」與巴特勒(Jimmy Butler)組成雙星，盼能否稱霸東區。

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲衛斯布魯克另一個潛在下家是去熱火與巴特勒組隊。（圖／CFP）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克尼克太陽熱火
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