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加里納里自推是現役最佳5人大前鋒　和柯瑞、KD同級

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▲快艇球星加里納里(Danilo Gallinari)。（圖／記者張曜麟攝）

▲加里納里。（圖／記者張曜麟攝）

記者張曜麟／綜合報導

快艇當家前鋒加里納利(Danilo Gallinari)本周來台宣傳NBA 3X比賽，5日他接受媒體採放時，也談及了自己心中的最佳5人陣容，同時對於歐洲球員大量進入NBA，加里納里則給出了最印象深刻的2人。

今年勇士在季後賽首輪以4比2淘汰快艇，但加里納里被問及心中現役最佳5人的時候，卻給出驚人回答，「首先第一個是柯瑞(Stephen Curry)、再來是湯普森(Klay Thompson)、第三為杜蘭特(Kevin Durant)、大前鋒則是我自己、中鋒為小賈索(Marc Gasol)。」這樣答案一出也讓現場驚呼連連，因為已經快要成了勇士隊，但也可見金州軍團在其他球員心中有多麼強大。

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對於自己為何要選擇小賈索，加里納里表示，「小賈索的防守很好，同時又很無私，因為在這套陣容中，已經有了3名超級得分手，所以需要一名無私的中鋒。」

隨著訓練方式的改變以及科技的輔助，讓許多歐洲球員都紛紛到NBA征戰，有些球員的表現甚至讓球隊選擇當作建隊核心，身為義大利人的加里納里，對於這樣的情況也相當樂見，而在這麼多的歐陸球員當中，加里納里則給出了最印象深刻的2人，「我認為安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的進步是一件非常神奇的事情，從一個比較瘦弱剛進聯盟的球員到現在成了MVP，另外就是唐西奇(Luka Doncic)，他的表現贏得了今年最佳新秀，這是最深刻的2名歐洲球員。」

▲小賈索(Marc Gasol)。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈索是加里納里心中最佳中鋒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士快艇加里納里柯瑞杜蘭特
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