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世籃賽／加里納里不畏強敵　國際賽什麼事都可能發生

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▲快艇球星加里納里(Danilo Gallinari)。（圖／記者張曜麟攝）

▲加里納里(Danilo Gallinari)不畏世界盃強敵。（圖／記者張曜麟攝）

記者張曜麟／綜合報導

快艇球星加里納里(Danilo Gallinari)本周來台宣傳國泰3X3，由於今年世界盃男籃將於今年8月底開打，加里納里也在今年入選義大利國家隊的名單，對此加里納里表示接下來將於20日開始集訓，同時也非常期待，因為在世界盃上什麼事情都可能發生。

現年30歲的加里納里今年再次入選國家隊，將在今年8月代表義大利出賽世界盃，這次被分到D組的義大利，同組的有塞爾維亞、安哥拉、菲律賓，不過這次義大利成員卻大多是第一次參賽，對此加里納里表示，「除了陣中一人10年前參加過男籃世界盃之外，其他人都是第一次參加，所以在7月20日會開始展開訓練，大家都很期待這次的比賽，義大利也有實力可以在這次的世界盃中獲得較好的成績。」

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被分到D組的義大利，主要勁敵為塞爾維亞，因為他們也是近年竄起的歐洲新興球隊，同時陣中也有許多人在NBA打球，而對於這樣的強敵，加里納里卻感到很興奮，另外他也談到了對於這次世界盃的期許，「今年的世界盃中有很多強勁的對手，包括同組的塞爾維亞，只要他們把所有在NBA打球的球員都派出，他們可以組成一支都是NBA球員的隊伍。」

「另外西班牙、法國都有可以組成全NBA球員陣容的實力，這次世界盃有很多強勁的對手，但現在義大利國家隊是一個很好的配置，我很期待這次的比賽，因為在世界盃中什麼事情都有可能發生。」加里納里說道。

▲快艇球星加里納里(Danilo Gallinari)。（圖／記者張曜麟攝）

▲加里納里(Danilo Gallinari)攜女友來台。（圖／記者張曜麟攝）

關鍵字： NBA快艇加里納里世籃賽
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