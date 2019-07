閃電俠寶刀未老！　中國球員想戲耍韋德慘被搧鍋

▲韋德。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

韋德(Dwyane Wade)在今年結束了16年的職業生涯,不過他也沒有停止自己的事業,依舊到了中國參與品牌活動,在深圳的表演賽中,一位中國球員跟「閃電俠」單挑,竟然想用花式運球來戲耍韋德,沒想到卻慘被教做人,也讓現場球迷大笑。

雖然韋德在4月就告別球場,不過才退役3個月,韋德依舊是寶刀未老,在深圳的表演賽中,中國知名街球手「頭盔哥」與韋德進行單挑,他先是中場運球後,突然在地板上滾了一圈,發現韋德完全不為所動,又繼續胯下運球,想要伺機騙過「閃電俠」,卻先自行掉球。

接著突破後,頭盔哥準備進攻,先把球夾在胯下要騙韋德,但韋德只是稍微少了一下,隨後在頭盔哥要投球時,一手直接拍掉球,讓全場都在歡呼與大笑,韋德還對他搖了手指,跟他說你還還差的遠,也讓人見識到「閃電俠」的功力絲毫未退減。

韋德上季為熱火出賽72場,儘管已經退居替補,但在場均出賽26.2分鐘的時間,仍可以繳出15分、4籃板、4.2助攻、1.8抄截的亮眼數據,生涯則留下了場均22分、4.7籃板、5.4助攻、1.5抄截的數據。

Don't you love it when regular dudes try to showboat against NBA players and it ends badly? pic.twitter.com/S1inTbQucv