閃電俠寶刀未老！　中國球員想戲耍韋德慘被搧鍋

▲韋德。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

韋德(Dwyane Wade)在今年結束了16年的職業生涯，不過他也沒有停止自己的事業，依舊到了中國參與品牌活動，在深圳的表演賽中，一位中國球員跟「閃電俠」單挑，竟然想用花式運球來戲耍韋德，沒想到卻慘被教做人，也讓現場球迷大笑。

雖然韋德在4月就告別球場，不過才退役3個月，韋德依舊是寶刀未老，在深圳的表演賽中，中國知名街球手「頭盔哥」與韋德進行單挑，他先是中場運球後，突然在地板上滾了一圈，發現韋德完全不為所動，又繼續胯下運球，想要伺機騙過「閃電俠」，卻先自行掉球。

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接著突破後，頭盔哥準備進攻，先把球夾在胯下要騙韋德，但韋德只是稍微少了一下，隨後在頭盔哥要投球時，一手直接拍掉球，讓全場都在歡呼與大笑，韋德還對他搖了手指，跟他說你還還差的遠，也讓人見識到「閃電俠」的功力絲毫未退減。

韋德上季為熱火出賽72場，儘管已經退居替補，但在場均出賽26.2分鐘的時間，仍可以繳出15分、4籃板、4.2助攻、1.8抄截的亮眼數據，生涯則留下了場均22分、4.7籃板、5.4助攻、1.5抄截的數據。