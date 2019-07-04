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SBL洋將第一人！　前達欣長人佩爾與七六人簽雙向合約

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▲前達新洋將佩爾加盟七六人，成旅台洋第第一人。（圖／達志影像／美聯社）

使加盟七六人，成旅台洋將第一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA自由市場先前正式開啟，各隊都已經在積極補強，七六人更是把陣容完成大升級，其中費城還簽下了過去SBL達欣洋將佩爾(Norvel Pelle)，成為首位離開SBL之後第一位打進NBA的洋將。

佩爾在2014年曾效力達新一季，當時年僅21歲的他，是SBL史上最年輕的洋將，當季則繳出了場均15.3分、14.2籃板的雙十數據，還曾經單場轟下27分、26籃板的誇張數據。在達新一年之後，佩爾就轉戰黎巴嫩聯賽，憑藉年輕的天賦，佩爾表現越來越穩定，隨後成為黎巴嫩國家隊的歸化洋將，曾在2017年代表黎巴嫩出賽亞洲盃男籃。

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之後佩爾也曾轉戰義大利甲級聯賽，在不斷累積經驗後，佩爾在2018年到了NBA發展聯盟，效力特拉瓦八七人，是七六人的下屬球隊，上季他在場均出賽22.8分鐘內，可以得到11.1分、8.3籃板、2.9阻攻；七六人於3日晚上與佩爾簽下了一份雙向合約，下季將站上NBA的舞台，使佩爾成為首位開SBL之後第一位打進NBA的洋將，目前佩爾也已經在夏季聯賽為七六人出戰。

對於自己被七六人簽下，佩爾表示自己已經為下一步做好準備，「這非常令人興奮，是我的另一個章節，另一個努力的目標，我正在努力加入七六人的球員名單。」

▲達欣洋將佩爾（norvel pelle）。（圖／SBL執行單位提供）

▲佩爾曾效力達欣一季。（圖／SBL執行單位提供）

關鍵字： SBL佩爾
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