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婕斯盃／李龍大讚觀眾水平高、有禮貌　見許多粉絲進場感動

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▲▼ 婕斯盃，南韓李龍大 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲李龍大 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日先上演的季殿軍戰由丹麥對上南韓，最終雙方進入驟死戰後由丹麥逆轉奪下季軍。而賽後兩隊對於來台灣比賽都很高興，也讚許台灣球迷的水準很高，其中南韓歐巴李龍大提到，「覺得滿感動，謝謝大家進場。」

南韓第一點男雙李龍大搭配馬來西亞陳文宏，以直落二擊敗鮑伊(Mathias Boe)／彼得森（Mads Conrad Peterson），不過李炫一遭到傑姆克(Rasmus Gemke)逆轉，雙方進入驟死戰後由丹麥逆轉奪下季軍。鮑伊提到，「為傑姆克感到驕傲，他有頂住壓力，遺憾台灣沒有更頂尖的比賽，覺得很可惜，希望未來還有機會來台。」

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彼得森也說，「第二次來台灣參賽，很開心在來這邊，人都很友善、也很多人來看比賽，希望未來還可以來。」在台灣擁有很多粉絲的李龍大說，「這是我第一次來比婕斯盃，台灣觀眾很有禮貌，覺得滿感動，謝謝大家特別來這裡看比賽。」

「這種比賽應該要很多觀眾才辦得起來，觀眾水平很高、都很有禮貌。」李龍大也說，「來台灣看到很多南韓明星的廣告，感覺滿熟悉的，昨天有去夜市會感覺是南韓還是台灣？在台灣食物也沒有太大差別。」李炫一也很驚訝，「這不是正式的國際賽，沒想到這麼多人來看，覺得很新鮮，羽球在台灣很受歡迎，和年輕人切磋很開心。」

▼李龍大／陳文宏 。

▲▼ 婕斯盃，南韓李龍大／陳文宏 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 婕斯盃
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