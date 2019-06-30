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日職／王柏融兩安打6月打擊率3成2　火腿吞6連敗

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿30日主場迎戰福岡軟銀鷹，王柏融先發第5棒，鎮守左外野，他4打數2安打，打擊率略升，火腿最終以3比4落敗，被軟銀橫掃，苦吞本季最差6連敗。

火腿1局下進攻，西川遙輝保送上壘，杉谷拳士安打形成一、三壘有跑者，近藤健介強迫取分，幫助火腿先馳得點，中田翔三壘滾地球出局2出局，王柏融這時登場，敲出一壘滾地球出局。

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軟銀2局上馬上返攻，德斯潘耶（Alfredo Despaigne） 保送後，内川聖一掃出二壘安打推進，先利用暴投攻下追平分，接著高田知季適時安打帶回超前分，軟銀反超為2比1。

火腿4局下擔任首名打者，敲出左外野安打，渡邊諒獲得保送形成一、二壘有跑者，清水優心適時敲出安打，王柏融趁機跑回本壘攻下追平分，然後軟銀捕手甲斐拓也發生捕逸，讓火腿超前為3比2。

火腿5局下近藤健介安打後，王柏融敲出穿越二、游防線的安打，連兩打席敲出安打，推進壘上跑者到得點圈，不過隊友沒有再延續攻勢留下殘壘，5局結束火腿仍以1分領先。

火腿一路領先，8局上遭軟銀反攻，明石健志、賈西亞爾（Yurisbel Gracial）掃二壘安打追平，吉田大成觸身球保送後，松田宣浩三壘滾地球，助軟銀跑回超前分。火腿8局下由王柏融首先上場打擊，不過他被古巴洋投莫內羅（Livan Moinelo）以152公里速球三振。

王柏融此戰4打數2安打，1得分，有1次三振，打擊率升至0.29。結算6月成績，出賽22場，81打數26支安打，有兩發全壘打，單月打擊率0.32。

關鍵字： 王柏融火腿日職
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