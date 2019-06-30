普伊格不爽被砸怒摔頭盔　小熊投手嗆：他是白痴

▲普伊格不爽被觸身上丘理論。（圖／翻攝自@BleacherNation推特）



記者路皓惟／綜合報導

小熊30日作客同區對手紅人主場，8局下爆發板凳清空插曲，普伊格（Yasiel Puig）不爽遭到史卓普（Pedro Strop）觸身球，怒摔頭盔口中念念有詞，朝著投手丘走去，對於普伊格的舉動，史卓普回應：「他是白痴。」

普伊格對著史卓普嗆聲，捕手第一時間就上前將他拉住，接著雙方球員都衝進場中把兩人拉開，場面很快就控制下來，雙方也沒有發生肢體衝突，沒有任何人遭到驅逐出場，主審只有給兩隊口頭警告。

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Hitting Yasiel Puig in the batter's box? Not a great idea. pic.twitter.com/IaeeuSvqy1 — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) June 29, 2019

雖然場上沒有演變成更激烈的衝突，但史卓普仍相當不爽普伊格，「我告訴他：『你在說什麼？』你有機會做任何你需要做的事情，現在你只在那鬼叫。這不是一個秘密，他是白痴，我並沒有針對他，但毫無疑問他就是白痴。」

對於史卓普的嗆聲，普格沒有因此上鉤，他說：「當我被觸身球時，我應該要做些什麼？什麼都不做？明天上去贏球，比打架更重要。」

普伊格個性鮮明，從不吝於在球場上表達自己的情緒，生涯也曾多次在球場上與人發生口角，今年4月10日海盜紅人之戰，普伊格就因為板凳清空遭到2場禁賽。