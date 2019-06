普伊格不爽被砸怒摔頭盔　小熊投手嗆：他是白痴

▲普伊格不爽被觸身上丘理論。(圖/翻攝自@BleacherNation推特)



記者路皓惟/綜合報導

小熊30日作客同區對手紅人主場,8局下爆發板凳清空插曲,普伊格(Yasiel Puig)不爽遭到史卓普(Pedro Strop)觸身球,怒摔頭盔口中念念有詞,朝著投手丘走去,對於普伊格的舉動,史卓普回應:「他是白痴。」

普伊格對著史卓普嗆聲,捕手第一時間就上前將他拉住,接著雙方球員都衝進場中把兩人拉開,場面很快就控制下來,雙方也沒有發生肢體衝突,沒有任何人遭到驅逐出場,主審只有給兩隊口頭警告。

Hitting Yasiel Puig in the batter's box? Not a great idea. pic.twitter.com/IaeeuSvqy1