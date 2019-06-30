基襪倫敦戰狂轟30分創紀錄　洋基17比13擊敗紅襪

▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」，單場狂轟30分創本季紀錄 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟歷史首次的歐洲海外例行賽，於英國倫敦上演百年世仇「基襪大戰」。此戰形成誇張的打擊戰，首局雙方就打了一小時，各打6分戰平，洋基靠著3局至5局的11分攻勢奠定勝基，最終以17比13擊敗紅襪。這場比賽打了4小時又42分鐘，差3分鐘就將追平九局打最久的紀錄。

紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）接連被二壘安打失分，隨後被希克斯（Aaron Hicks）的兩分砲轟退場，僅投0.1局。洋基先發田中將大也只多拿一個出局數，僅投0.2局被查維斯（Michael Chavis）三分砲一棒追平。

請繼續往下閱讀...

3局上賈德納（Brett Gardner）兩分砲幫助洋基取得領先，4局上洋基在滿壘情況下，靠著賈德納保送擠回1分，接著雷瑪西烏（DJ LeMahieu）清壘二壘安打，加上喬志（Aaron Judge）兩分砲，擴大至8分領先。5局上洋基葛雷格里斯（Didi Gregorius）和雷瑪西烏適時安打，將領先分差擴大至11分。

4個半局未得分的紅襪在6局上靠布萊德利（Jackie Bradley Jr.）陽春砲突破壓制，7局下查維斯單場雙響砲縮小差距，該局紅襪一口氣狂追6分，但最終9局下紅襪未仍成功反撲，崔維斯（Sam Travis）擊出再見雙殺打結束這場4小時42分的「馬拉松戰役」。

根據大聯盟報導，洋基和紅襪兩隊合計敲出37支安打、攻下30分，創下大聯盟本季9局得分紀錄，這也是基襪大戰史上第2高的得分。另外，這是大聯盟自1989年以來首次兩隊在開局都拿下至少6分的大局。

▲大聯盟倫敦戰「基襪對決」，史上首次移師歐洲 。（圖／達志影像／美聯社）