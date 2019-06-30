婕斯盃／李龍大搭分齡女單冠軍　公益賽為長春國小募10萬經費

▲國小分齡賽冠軍許芮苡（右）和偶像李龍大在公益表演賽攜手。（圖／海碩整合行銷提供）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽29日於臺北和平籃球館熱烈開打，中華隊以總局數2比1擊敗南韓隊，挺進明天的冠軍戰將要對上馬來西亞。除了精彩比賽外，也進行了一場公益表演賽，南韓李龍大搭擋分齡賽小六女單冠軍許芮苡，為長春國小募得10萬元訓練經費。

今天傑斯盃除了精彩的男子對抗賽外，也進行了一場雙打公益表演賽，由李龍大攜手羽你同行國小分齡賽小六女單冠軍許芮苡，面對美商婕斯環球集團大中華區行銷總監王大智和婕斯盃形象大使王子維的組合，只要李龍大和許芮苡多贏一分，婕斯將就會捐出新台幣一萬元善款來推廣基層羽球運動。

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最後李龍大與許芮苡展現絕佳默契，以11：8贏得勝利。王大智總監在現場決定霸氣加碼，捐出共計10萬元作為台北市長春國小羽球校隊訓練經費。



目前就讀長春國小小六的許芮苡，去年參加羽你同行國小分齡賽獲得第二名，今年更上一層樓贏得冠軍，也因此獲得與李龍大搭配的機會，賽後相當興奮地表示，「李龍大除了球技好之外，人也非常友善。他是我心目中的偶像，雖然剛開賽的時候很緊張，不過李龍大告訴我要放鬆、並為自己加油，這也讓我更有信心專注在場上的比賽。」

▼李龍大 。（圖／記者謝孟儒攝）