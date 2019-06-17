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洋基迎接恩卡納辛恩　佛雷澤意外被下放：嚥不下這口氣

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▲▼ 洋基外野手佛雷澤（Clint Frazier）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基外野手佛雷澤（Clint Frazier）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基在16日與水手交易換來重砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion），為了清出25人名單空間，洋基球團17日將外野小將佛雷澤（Clint Frazier）下放3A，對於球團的調度，佛雷澤坦言很意外，直呼：「很難嚥下這口氣。」

洋基開季至今遭遇傷兵問題，在主力砲手史丹頓（Giancarlo Stanton）和喬志（Aaron Judge）缺陣下，24歲的佛雷澤頂上火力缺口，出賽53場繳出.283/.330/.513打擊三圍，擊出11支全壘打和34分打點，他自認表現不錯，沒想到這麼快就遭到球團下放。

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佛雷澤在2013年大聯盟選秀會首輪第5順位被印地安人選中，並以350萬簽約金加盟。2016年洋基將投手米勒（Andrew Miller）交易至印地安人，佛雷澤被放進交易包裹送至洋基隊。

「這是很現實的問題，我想自己正面臨這個問題。」佛雷澤受訪時表示，「我自己曾經被交易過，我無法控制這些問題，我只是努力發揮自己的優勢，讓自己處於更有利的位置。」

為了迎接美聯全壘打王恩卡納辛恩，洋基球團必須做出這樣的決定，總教練布恩（Aaron Boone）也坦言這項決定十分艱難，「佛雷澤扮演球隊勝利的重要角色，但考量25人名單情況，希望他能理解這個決定，持續精進自我，他很快會再上來的。」

▲恩卡納辛生涯第二次單局兩轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩卡納辛恩暫居美聯全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基佛雷澤恩卡納辛恩
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