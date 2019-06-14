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NBA冠軍戰／球迷狂灑13.8萬美元買2張G6票　破售票紀錄　

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）、甲骨文球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲2019 NBA 總冠軍G6。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

總冠軍系列戰G6，為勇士位於奧克蘭的甲骨文球場最終戰役，下個賽季他們將搬遷至舊金山的新場館，此役票價創下新高，一名球迷花了約13.8萬美元買了最前排的2張票，平均一張超過6.9萬美元，相較於218萬新台幣。

根據《Action Network》記者羅威爾（Darren Rovell）報導，一週前的總冠軍G4，一名球迷花了10萬1015美元買了最前排的2個位子，今天的G6，先前以11萬2844美元售出2張通道旁的座位，也就是柯瑞（Stephen Curry）賽前練球投大號三分球的通道，當天又有一名球迷，花了13萬8574.42美元買了2張場邊票，二度刷新售票紀錄。

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13萬8574.42美元，平均一張6萬9287.21美元，相較於218萬2611新台幣，而在這個「天價座位」旁邊的4席售價各為6.1萬美元。

勇士三連霸之路受到嚴峻挑戰，目前以2勝3敗落後給暴龍，他們新賽季將告別使用47年的甲骨文球場，搬遷至舊金山的新球場大通球場（Chase Center），由於總冠軍系列戰G7將在多倫多舉行，此役為甲骨文球場的最終戰。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）、甲骨文球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲甲骨文球場最終戰役。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA冠軍戰暴龍勇士
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