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KD證實傷到阿基里斯腱「已完成手術」：對當晚上場感到驕傲

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▲杜蘭特在IG貼文。

記者錢玉紘／綜合報導

NBA勇士隊主力杜蘭特(Kevin Durant)日前在總冠軍戰G5受傷引起球迷們關注，他也在12日於IG貼文向大家說明自己的傷勢。杜蘭特提到，他確實是傷到了自己的右腳阿基里斯腱，已經接受了手術，過程也很順利。他也樂觀表示，將會持續治療，並會繼續為自己的隊友加油歡呼。

杜蘭特在IG上PO出一張貌似手術後的照片，他寫道，「我的回歸之路現在開始！我的家人和親愛的人都在身邊，真的很感謝大家傳遞給我們的訊息和支持」、「就像我在周一所說的，我傷得很重，但很OK，籃球是我的最愛，我那一晚想上場，因為這就是我的作風，我想要幫助隊友們追求三連勝。」

杜蘭特最後提到，「這就是比賽中會發生的事情，我對我自己付出了全部感到驕傲，也很驕傲我的兄弟們獲勝了，接下來會是一趟漫長的旅程，按我能夠撐過去的」、「我知道我的兄弟們能拿下G6，我會跟整個國家一起為他們加油歡呼」。

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11日的總冠軍戰G5賽中，杜蘭特強行復出，雖然幫助勇士打出好的開局，不過他卻在第2節還有9分46秒時，突破後卻摔倒在地，勇士也證實為阿基里斯腱的傷勢，還好勇士帶著他的精神持續奮戰，最終以106比105續命。

關鍵字： NBA冠軍戰杜蘭特勇士尼克
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