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NBA冠軍戰／KD再次受傷倒下　紐媒集體為尼克崩潰

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特（Kevin Durant）G5疑似阿基里斯腱撕裂退場。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

連續2年幫助勇士奪冠並且獲選為總冠軍MVP的杜蘭特（Kevin Durant），在昨天總冠軍戰G5強行復出，只打了12分鐘就疑似阿基里斯腱撕裂退場，12日前往紐約進行進一步檢查，對於預計在自由市場極力爭取杜蘭特的紐約尼克無疑是個壞消息，紐約媒體《Daily News》今天頭版就以「尼克輸了第5戰」為標題大作文章。

杜蘭特自西區準決賽G5右小腿拉傷，一連缺席9場比賽，其中包含4場的總冠軍系列戰，眼看勇士陷入1勝3敗退無可退地步並且飽受外界輿論壓力。昨天G5杜蘭特決定帶傷復出，不料僅打了12分鐘就因為傷勢復發退場，並且傳出疑似阿基里斯腱撕裂的噩耗，還好勇士帶著他的精神持續奮戰，最終以106比105續命。

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杜蘭特12日前往紐約進行進一步檢查確認傷勢狀況，紐約媒體《Daily News》以「KNICKS LOSE GAME 5」為頭版大作文章，「尼克輸了第5戰，杜蘭特阿基里斯腱傷勢倒下，一切都被毀了，除了勇士避免被淘汰」。另一家紐約媒體《New York Post》也以類似角度切入，稱「尼克的計畫因為杜蘭特的傷勢碰上大麻煩」。

自2016年拋棄雷霆帶槍投靠，杜蘭特勇士完成二連霸業，並且連續2年獲選為總冠軍MVP。去年夏天杜蘭特放棄2625萬美元的剩餘合約，以1+1球員選項的形式簽約2年6150萬美元，今年同樣有權選擇跳脫合約投入自由市場，成為多支球隊的頭號補強目標。

關鍵字： NBA冠軍戰杜蘭特勇士尼克
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