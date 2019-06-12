中職／桃猿文青趴　文藝青年標竿海邊的卡夫卡陳瑞凱開球

▲Lamigo桃猿舉辦文青趴，16日邀請前1976樂團主唱陳瑞凱擔任開球貴賓。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿6月15日及16日舉辦文青趴，16日文青趴將邀請前1976樂團主唱、海邊的卡夫卡咖啡店陳瑞凱擔任開球貴賓。



陳瑞凱（RayKai Chen）是1976樂團的主唱，也是1976創團的最初團員之一。一個熱愛後龐克與新浪潮的文藝青年，他也是2006年第一屆簡單生活節（Urban Simple Life）策展人之一。陳瑞凱經營位於公館的海邊的卡夫卡咖啡店，是他串起各種音樂身分的重心。



阿凱高中便開始涉足當時的台灣地下音樂界，之後接觸到The Smiths的音樂。大學時與大麻（張崇偉）、王昱人、蔡世中組成「1976」，擔任主唱、木吉他及歌詞的主撰寫。當時還不完全靠音樂謀生，除了1976 (樂團)之外，他也跨足音樂製作、編曲發行和音樂教學等工作。

他表示，最愛的是80年代的音樂風格，比較偏愛具有塑膠感（Plastic）風味的音樂，也因此在創作上深受此一風格影響。



1976也在2010年以專輯《不合時宜》拿下第二十一屆金曲奬最佳樂團。阿凱也開始打造新的音樂人，成立re: public records，旗下有HUSH、Easy Shen、記號士、馬克白⋯⋯等。