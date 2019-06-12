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耶里奇25轟釀酒人隊史最快　不敵太空人新秀生涯前2場開轟

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▲耶里奇最快20轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶里奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

釀酒人強打耶里奇（Christian Yelich）12日（台北時間）在對太空人的比賽，轟出本季個人第25支全壘打，是釀酒人隊史最快單季25轟。

但釀酒人單場3轟敵不過太空人4轟，以8比10輸球。太空人新人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）大聯盟生涯前2戰都開轟是太空人隊史第1人。

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耶里奇是在3局上打出陽春全壘打，本季第25轟出爐，也把比數追成2比2平手，全壘打領先群雄，而他用60場比賽達成單季25轟，寫下釀酒人隊史最快紀錄，超越「小王子」費爾德（Prince Fielder）在2007年用了67場比賽才來到25轟。

不過耶里奇的單季第25轟，加上蕭爾（Travis Shaw）和葛蘭多（Yasmani Grandal）也都開轟，卻無法幫釀酒人贏球。

太空人單場打出4支全壘打都是2分砲，太空人葛瑞爾（Yuli Gurriel）3局下2分砲超前比數，新人艾瓦瑞茲在5局下再轟出2分全壘打，拉開比數差距。

艾瓦瑞茲現年21歲又349天，他在10日大聯盟首出賽便轟出全壘打，12日再開轟，成為太空人隊史第1位生涯前2戰都全壘打菜鳥，也是大聯盟1920年以來，生涯前2戰都開轟第2年輕球員。

關鍵字： 耶里奇
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