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NBA冠軍戰／巴克利砲轟勇士　為KD勉強復出受傷抱屈

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▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲巴克利砲轟勇士讓KD受傷。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在總冠軍戰G5贏球成功延長戰線，不過卻折損了杜蘭特(Kevin Durant)，這也讓衛冕軍贏球卻一點也開心不起來，因為杜蘭特是遭逢阿基里斯腱的傷勢，目前KD也已經前往紐約做檢查，只是還不清楚確切傷情為何，但過去傳奇球星巴克利(Charles Barkley)在節目上開始砲轟勇士，認為根本就不該讓KD上場，這對他很不公平。

原先處在1比3落後的勇士，為了避免暴龍封王，在G5讓杜蘭特復出來挽救戰局，確實他也幫助金州軍團打出好的開局，不過卻只打了12分鐘就再次傷退，比起先前的小腿拉傷，這次杜蘭特遭逢更嚴重的阿基里斯腱傷勢，讓勇士最後贏球卻籠罩在低落的氛圍之下。

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對於勇士讓杜蘭特復出，過去傳奇球星現為《TNT》球評的巴克利就在節目中痛批勇士的做法，「你們整個早上都在討論是否有人需要為此負責，是的，勇士派KD上場這是不隊的，如果去回顧過去2週發生的事情，有文章表示沒有杜蘭特勇士可以繼續贏球，這對於KD來說是最糟糕的惡夢，然後又有文章指出杜蘭特不願意為了跟腱而強行復出，勇士對此不高興。」

巴克利繼續補充，「所以我認為勇士必須要為杜蘭特的受傷負責，我不管他們說什麼，但勇士就是不應該派KD上場，知道為什麼我知道嗎？因為他的跟腱受傷了。我不認為應該讓一位一個月沒打球的球員去打總冠軍戰G5，就算杜蘭特自己渴望上場也是，要知道他在比賽前一天僅做了部分訓練，這對於KD不公平，結果也證明這真的很不公平，他過去一個月根本沒打球，卻要承受G5這種高強度的比賽，現在他受傷就是證據。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰杜蘭特巴克利NBA
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