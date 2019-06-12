NBA冠軍戰／KD紐約檢查　KD媽：質疑者不了解他的心

▲杜蘭特阿基里斯腱受傷，已經前往紐約檢查。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

儘管勇士在12日總冠軍戰G5以1分差擊敗暴龍成功續命，但全隊上下卻一點也開心不起來，因為陣中大將杜蘭特(Kevin Durant)於比賽中不幸傷及阿基里斯腱，而根據The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，目前杜蘭特已經前往紐約做檢查，他的母親也在推特上發文力挺KD，稱他有一顆真正的勇士之心。

杜蘭特先前在與火箭的系列賽G5就不慎拉傷右小腿，在經過32天的休養後終於在總冠軍戰G5復出，為了就是要搶救已經處在1比3落後的勇士，不過杜蘭特卻在第二節還剩下9分49秒的時候，在一次突破中再次倒地，勇士球團也宣布是阿基里斯腱的傷勢，這讓外界都非常震驚，勇士全隊也籠罩在低落的氣壓之下。

請繼續往下閱讀...

阿基里斯腱受傷意味著杜蘭特賽季已經報銷，有可能連下季都無法回歸，目前杜蘭特已經前往紐約做檢查，並未隨隊回到金州，就是希望可以接受到最全面以及最完善的治療，勇士則希望在12日中午左右得到MRI的檢查結果。

在杜蘭特受傷後，有許多暴龍球迷第一時間竟是在歡呼，這也讓勇士很不滿，而先前杜蘭特休戰一個月，許多人都在質疑KD的傷勢，在G5他受傷後，勇士球員也紛紛出來力挺，現在就連他的母親也在推特上發文支持杜蘭特，「任何質疑我兒子為人和他內心以及質疑他不愛籃球的人，你們真的不了解他，他有一顆真正屬於勇士隊的心，我們一定會度過難過，上帝會保佑所有人。」

▲杜蘭特。（圖／CFP）