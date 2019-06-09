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秋信守「小弟弟」挨88英里觸身球　成就遊騎兵歷史觸身王

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▲秋信守。（圖／達志影像／美聯社）

▲秋信守。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

南韓強打秋信守，9日面對運動家第5局，挨了貝西特（Chris Bassitt）88.3英里卡特球，正中「男人最痛的部位」，效力遊騎兵第6個賽季累積58次觸身球改寫隊史紀錄，同時也間接的幫助球隊3比1拿下雙重賽的第2勝。

運動家4局先馳得點取得1比0領先，不過第5局就被遊騎兵翻盤，1出局後靠著串聯安打追平比數，秋信守上場打擊，2好2壞之際被貝西特的卡特球正中目標，雖然跳了一下閃躲仍然擊中「小弟弟」，超越金斯勒（Ian Kinsler）的57次成就隊史觸身球王，並且擠成滿壘。轉播單位驚呼的不只是秋信守打破隊史觸身球紀錄，也因為被打中的部位捏了一把冷汗。

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緊接著狄薛爾茲（Delino DeShields）高飛犧牲打送回超前分，6局桑塔納（Danny Santana）適時三壘安攻下第3分，繼上午10比5大勝之後，遊騎兵以3比1拿下雙重賽的第2場勝利，本月9場比賽只輸了2場。台灣旅美投手王維中8局登板，1局投球內容送出1次三振，沒有讓任何打者上壘。

現年36歲的秋信守征戰大聯盟長達15個賽季，去年5月擊出大聯盟生涯第176轟，超越退役的日籍球星松井秀喜成為歷史亞洲最多轟球員，5日對金鶯擊出生涯200轟，亞洲第一人達成200轟里程碑。

關鍵字： 遊騎兵秋信守
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