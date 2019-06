秋信守「小弟弟」挨88英里觸身球　成就遊騎兵歷史觸身王

▲秋信守。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

南韓強打秋信守,9日面對運動家第5局,挨了貝西特(Chris Bassitt)88.3英里卡特球,正中「男人最痛的部位」,效力遊騎兵第6個賽季累積58次觸身球改寫隊史紀錄,同時也間接的幫助球隊3比1拿下雙重賽的第2勝。

運動家4局先馳得點取得1比0領先,不過第5局就被遊騎兵翻盤,1出局後靠著串聯安打追平比數,秋信守上場打擊,2好2壞之際被貝西特的卡特球正中目標,雖然跳了一下閃躲仍然擊中「小弟弟」,超越金斯勒(Ian Kinsler)的57次成就隊史觸身球王,並且擠成滿壘。轉播單位驚呼的不只是秋信守打破隊史觸身球紀錄,也因為被打中的部位捏了一把冷汗。

