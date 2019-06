重砲布魯斯加盟費城人4戰扛4轟　創下大聯盟新紀錄

▲費城人重砲外野布魯斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

邁入重建的水手隊,在本月初將重砲布魯斯(Jay Bruce)交易至費城人,這位外野手換穿費城人新戰袍後,4場比賽擊出4支全壘打創下新紀錄,布魯斯成為現代棒球首位在新球隊前4戰敲4轟的球員。

布魯斯在4日面對教士比賽,單場轟雙響砲,敲進6分打點,隔日再擊出陽春砲,今日比賽於5局下從紅人先發馬爾(Tyler Mahle)手中揮出超前兩分砲,幫助球隊終場以4比2拿下勝利。

If you ever need advice on how to make a good first impression, just ask Jay Bruce.#RingTheBell pic.twitter.com/7xRwTuS6Rc