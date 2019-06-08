重砲布魯斯加盟費城人4戰扛4轟　創下大聯盟新紀錄

▲費城人重砲外野布魯斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

邁入重建的水手隊，在本月初將重砲布魯斯（Jay Bruce）交易至費城人，這位外野手換穿費城人新戰袍後，4場比賽擊出4支全壘打創下新紀錄，布魯斯成為現代棒球首位在新球隊前4戰敲4轟的球員。

布魯斯在4日面對教士比賽，單場轟雙響砲，敲進6分打點，隔日再擊出陽春砲，今日比賽於5局下從紅人先發馬爾（Tyler Mahle）手中揮出超前兩分砲，幫助球隊終場以4比2拿下勝利。

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布魯斯揮出本季第18號全壘打，根據Elias Sports Bureau紀錄顯示，布魯斯成為現代棒球中首位在新球隊前4戰敲4轟的球員，這也是他生涯第14次連續3場比賽開轟，同時是本季第3度連3場開砲。

費城人以小聯盟三壘手夏德（Jake Scheiner）搭配現金作為交易籌碼，成功換來強打外野手布魯斯，原本費城人計劃補強外野深度，但因麥卡臣（Andrew McCutchen）膝傷本季提前報銷，改由布魯斯頂替先發左外野位置。